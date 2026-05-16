Léo Jardim vira assunto em Internacional x Vasco: 'Como sempre'

Internacional e Vasco estão se enfrentando, na noite deste sábado (16), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Colorado vai vencendo por 2 a 0, e o goleiro Léo Jardim virou alvo de torcedores nas redes sociais.

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No primeiro tempo, Bernabei lançou Carbonero, e o colombiano deu uma cavadinha para tirar Léo Jardim da jogada e abrir o placar em Internacional x Vasco. Poucos minutos depois, o goleiro cruz-maltino saiu jogando errado e Alerrandro aumentou.

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Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino não perdoaram Léo Jardim depois dos gols sofridos no Beira-Rio. Veja os comentários sobre o goleiro em Internacional x Vasco:

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Internacional x Vasco pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o goleiro

Onde assistir Internacional x Vasco

O Internacional recebe o Vasco neste sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente duas equipes que acabaram de carimbar suas vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas que buscam maior regularidade no certame nacional para encostar no G-6.

O Internacional, comandado por Paulo Pezzolano, ocupa a 14ª posição com 18 pontos. A equipe vem de um empate amargo contra o Coritiba e tenta aproveitar o fator casa para iniciar uma arrancada. Para o duelo, o técnico uruguaio terá que mexer na defesa: Félix Torres e Victor Gabriel cumprem suspensão, abrindo espaço para o experiente Gabriel Mercado e o jovem Juninho. No ataque, a tendência é a volta de Carbonero e Alerrandro.

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Já o Vasco, enfrenta o Internacional sob a liderança do técnico Renato Gaúcho, que reencontra seu maior rival em Porto Alegre, vive um momento de maior confiança. Na 8ª colocação com 20 pontos, o Cruzmaltino vem de vitória sobre o Athletico-PR e sonha com a zona de Libertadores. Entretanto, Renato terá problemas para montar o time: Adson (controle de carga), Claudio Spinelli (liberado para o nascimento da filha) e Paulo Henrique (lesão) são baixas de última hora.

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