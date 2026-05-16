Veja gols de Atlético-MG x Mirassol: Minda abre o placar, e Machado empata

Atlético-MG e Mirassol estão se enfrentando, na noite deste sábado (16), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, as equipes empatam por 1 a 1, com gols de Minda e William Machado. Veja abaixo:

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Onde assistir Atlético-MG x Mirassol

Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Mirassol às 18h30 na Arena MRV em confronto válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

O Atlético-MG chega para o confronto contra o Mirassol após garantir a classificação na Copa do Brasil diante do Ceará. O Galo avançou às oitavas de final após vencer nos pênaltis. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, havia empatado em 1 a 1 com o Botafogo, na Arena MRV. Na tabela do Brasileirão, o Atlético ocupa a 13ª colocação, com 18 pontos conquistados.

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Já o Mirassol contra o Atlético-MG também vem de classificação na Copa do Brasil, após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e garantir vaga nas oitavas de final. No Brasileirão, a equipe paulista empatou em 1 a 1 com a Chapecoense na última rodada. O Mirassol soma 13 pontos e ocupa a 18ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos.

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Escalação do Galo para enfrentar o Leão: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco, Román e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco; Alan Minda, Cuello e Cassierra. O técnico é Eduardo Domínguez.

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Arena MRV recebe Atlético-MG x Mirassol (Foto: Artur Henrique / Lance!)

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