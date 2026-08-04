Bastidores: saiba como foi o leilão do Instituto Neymar Jr. Além dos lances milionários, evento beneficente foi palco de declarações sobre o Santos, a Seleção e o futuro do craque

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A sexta edição do leilão do Instituto Neymar Jr. transformou uma casa de shows na capital paulista em um verdadeiro ponto de encontro entre esporte, entretenimento e negócios na noite da última segunda-feira (3). Enquanto o Santos desembarcava em Belém para a decisão contra o Remo, pela Copa do Brasil, Neymar seguia para o evento beneficente cercado pela família, celebridades e uma legião de jornalistas, fotógrafos e convidados.

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Antes mesmo de começar, o leilão já dominava as conversas. A divulgação dos itens e experiências despertou curiosidade nos últimos dias, principalmente pelo prêmio mais inusitado: um fim de semana na mansão do camisa 10, em Mangaratiba (RJ). Outro destaque foi o cetro em homenagem a Pelé, arrematado por R$ 1,2 milhão.

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A confirmação da presença de Neymar no jogo do Santos:

A presença de Neymar no evento ganhou ainda mais repercussão depois do empate entre Santos e Remo, no último sábado (1), quando o técnico Cuca evitou confirmar a participação do jogador no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o treinador ponderou que o camisa 10 ainda seria reavaliado fisicamente e citou a importância do leilão, classificando-o como um evento de alcance mundial.

Na manhã da última segunda-feira (3), porém, o Peixe encerrou as especulações ao confirmar Neymar entre os relacionados para a partida. O planejamento previa que o meia-atacante viajasse em seu avião particular na manhã desta terça-feira (4), com chegada a Belém no horário do almoço para se juntar à delegação.

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➡️ Neymar critica parte da imprensa: 'Vai adoecer os jogadores'

A logística foi um dos temas abordados por Neymar Pai logo na chegada ao evento. Em conversa com os jornalistas, ele rebateu as dúvidas sobre a presença do filho diante do Remo, criticou a repercussão do assunto e também comentou as especulações envolvendo uma possível aposentadoria da Seleção Brasileira.

— Muito orgulho do atleta que formamos, da capacidade que Neymar teve no futebol, pelo que se tornou. Como pai, sou um cara que ainda representa não só o alicerce, mas a direção em muitas coisas. Ele tem 34 anos e eu fazer parte da carreira dele é significativo. A parceria deu certo. É difícil conciliar as duas coisas. Trabalhamos muito para que acontecesse. É o ciclo final, definitivo, de três ou quatro anos. Vamos ver. Conforme a alegria que ele tiver em campo, se mantiver, pode durar mais tempo -disse.

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Sobre a declaração de Cuca, o empresário foi direto.

— Foi infeliz na resposta dele. O jogo é só amanhã. Temos voo privado e levamos ele de manhã. Ele estará almoçando com os outros atletas e descansando à noite. Vai dormir oito horas. Precisa mais do que isso? A gente cria polêmica onde não há. Ele não precisava ter falado sobre isso. As pessoas procuram polêmicas sobre o Neymar. Tem hora que parecem nem querer que ele jogue. Se joga, incomoda. Se não joga, também. Decidam o que vocês querem. O único país que especula se o Neymar é necessário ou não é o Brasil - afirmou.

Neymar durante leilão do seu instituto. (Foto: Divulgação/ Internet)

O leilão de Neymar:

Toda a movimentação acontecia em um longo corredor que ligava a entrada principal ao salão onde seria realizado o leilão. Era ali que os convidados passavam pelo tapete vermelho, posavam para fotos e concediam rápidas entrevistas aos jornalistas credenciados. O acesso da imprensa, no entanto, era restrito a essa área, sem circulação pelo restante do evento.

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Neymar chegou acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, dos filhos Davi Lucca, Mavie e Mel, atraindo a maior concentração de profissionais de imprensa da noite. Vestido de preto, o camisa 10 chamou atenção também pelo relógio da Jacob & Co., avaliado em mais de R$ 2 milhões.

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As transmissões ao vivo realizadas durante a chegada dos convidados foram interrompidas assim que o leilão começou, medida adotada para preservar a privacidade dos participantes. Até esse momento, o corredor permaneceu tomado por jornalistas, criadores de conteúdo e convidados que tentavam registrar fotos e vídeos das celebridades. A chegada da família de Neymar fez o fluxo praticamente parar. O espaço foi isolado por alguns minutos para permitir a passagem do jogador, enquanto dezenas de câmeras disputavam o melhor ângulo em um ambiente apertado e tomado pela movimentação.

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A estrutura do evento também impressionava. A casa de shows, localizada dentro de um shopping na capital paulista e com capacidade para mais de nove mil pessoas, levou cerca de duas semanas para ser montada. Os últimos ajustes foram concluídos poucos minutos antes da abertura dos portões, o que provocou um atraso de aproximadamente duas horas no início do leilão e gerou filas do lado de fora.

Com o espaço completamente envelopado com a identidade visual do Instituto Neymar Jr. e dos patrocinadores, o tapete vermelho recebeu nomes de diferentes segmentos. Passaram por lá as cantoras Claudia Leitte, Ana Castela e Gabi Martins, o influenciador Carlinhos Maia, o humorista Tom Cavalcante, David Brazil, a Miss Universo Brasil Marcella Kozinski e até um sósia de Neymar. Do esporte, marcaram presença o empresário Wagner Ribeiro, a ex-jogadora Hortência e os ex-atletas Kaká, Denílson e Roberto Carlos.

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Ana Castela marcou presença pelo segundo ano consecutivo no leilão e, em tom descontraído, brincou que desta vez foi apenas "olhar". A cantora sertaneja também destacou a importância da iniciativa beneficente de Neymar e afirmou que o projeto serve de inspiração para ampliar as ações sociais desenvolvidas pelo Instituto AgroPlay.

— Fiquei muito feliz pelo convite e, desta vez, trouxe a minha mãe para conhecer. Eu tenho o Instituto AgroPlay e ajudamos bastante cidades do Brasil. Agora também estamos levando esse trabalho para a África. Temos muitos artistas, mas faltam pessoas que façam isso de coração, para ajudar quem precisa. É muito legal ver esse trabalho. Para mim, inspira a ajudar ainda mais pessoas — afirmou.

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Dentro do salão, a expectativa era superar os R$ 25 milhões arrecadados na edição do ano passado, consolidando o leilão como o principal evento beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr.

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