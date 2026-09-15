Lesão no aquecimento obriga o Vasco a mudar escalação contra o Ind. Santa Fe
O volante Barros será substituído por Santiago Sosa
Uma lesão de última hora, já durante o aquecimento do Vasco, obrigou o Cruz-Maltino a fazer uma mudança na equipe titular. O volante Barros sentiu um problema físico no aquecimento e Santiago Sosa inicia a partida no seu lugar.
Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Ramon Rique e Tchê Tchê; Adson, Marino e Bruno Duarte.
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O Santa Fe também está escalado para a partida: Mosquera; Mafla, Victor Moreno, Olivera e Palacios; D. Torres, Emerson Rodríguez e J. Torres; Franco Fagúndez, Obrian e Rodallega (Técnico: P. Repetto)
Como chegam Vasco e Independiente Santa Fe?
O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Grêmio por 2 a 1 de virada, a equipe segue na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o resultado possibilitou uma saída na próxima rodada quando o Vasco enfrenta o Cortiba.
Já o Independiente Santa Fe venceu o Tolima no último final de semana por 1 a 0. A equipe comandada pelo treinador Pablo Repetto ocupa a sétima colocação do campeonato colombiano.
Onde assistir Vasco x Santa Fe?
- 🏆 Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
- 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
- ⚽ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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