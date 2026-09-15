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Lesão no aquecimento obriga o Vasco a mudar escalação contra o Ind. Santa Fe

O volante Barros será substituído por Santiago Sosa

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 19:00
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Barros, volante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Barros, volante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Uma lesão de última hora, já durante o aquecimento do Vasco, obrigou o Cruz-Maltino a fazer uma mudança na equipe titular. O volante Barros sentiu um problema físico no aquecimento e Santiago Sosa inicia a partida no seu lugar.

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Ramon Rique e Tchê Tchê; Adson, Marino e Bruno Duarte.

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Santiago Sosa domina a bola em sua estreia pelo Vasco
Santiago Sosa em sua estreia pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O Santa Fe também está escalado para a partida: Mosquera; Mafla, Victor Moreno, Olivera e Palacios; D. Torres, Emerson Rodríguez e J. Torres; Franco Fagúndez, Obrian e Rodallega (Técnico: P. Repetto)

Como chegam Vasco e Independiente Santa Fe?

O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Grêmio por 2 a 1 de virada, a equipe segue na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o resultado possibilitou uma saída na próxima rodada quando o Vasco enfrenta o Cortiba.

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Já o Independiente Santa Fe venceu o Tolima no último final de semana por 1 a 0. A equipe comandada pelo treinador Pablo Repetto ocupa a sétima colocação do campeonato colombiano.

Onde assistir Vasco x Santa Fe?

  • 🏆 Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
  • 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
  • ⚽ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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