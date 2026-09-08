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Felipe Melo crava contratação de Richarlison pelo Vasco

Ex-jogador afirma ter recebido informação de que atacante estará no Rio de Janeiro na próxima semana

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 13:33
Supervisionado porGabriel Harb,
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Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC
Richarlison comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC (Foto: Divulgação / Tottenham)

O Vasco está próximo de acertar a contratação de Richarlison, segundo Felipe Melo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador afirmou ter recebido de uma fonte a informação de que o atacante estará no Rio de Janeiro já na próxima semana e cravou o retorno do centroavante ao futebol brasileiro.

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— Eu cravo: Richarlison no Vasco! — declarou Felipe Melo. De acordo com o ex-atleta, o jogador do Tottenham tem mercado na Europa e portas abertas no futebol internacional, mas teria decidido retornar ao Brasil para defender o clube do coração.

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Felipe Melo também destacou a relação de Richarlison com o Vasco e citou um desejo manifestado pelo avô do atacante antes de sua morte.

— É um sonho do seu avô, que antes de partir, profetizou na vida dele, falou que um dia ele jogaria no Vasco. É o clube do coração do Richarlison — afirmou.

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Retorno de Richarlison ao Brasil

Na avaliação de Felipe Melo, uma eventual chegada de Richarlison ao Vasco representaria uma decisão motivada pelo vínculo do jogador com o clube, e não por questões financeiras.

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— É um nome super forte, um nome gigantesco, que decide voltar para o clube do coração no momento que o clube precisa — disse.

O ex-jogador ainda classificou uma possível contratação como um movimento de grande impacto para o Vasco.

— É uma contratação para fechar o aeroporto. É o tamanho desse jogador, Richarlison — completou.

Até o momento, a contratação de Richarlison pelo Vasco não foi anunciada oficialmente pelo clube. O atacante tem contrato com o Tottenham e segue sendo um nome valorizado no futebol europeu.

Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham (Foto: Henry Nicholls / AFP)

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