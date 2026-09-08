Felipe Melo crava contratação de Richarlison pelo Vasco
Ex-jogador afirma ter recebido informação de que atacante estará no Rio de Janeiro na próxima semana
O Vasco está próximo de acertar a contratação de Richarlison, segundo Felipe Melo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador afirmou ter recebido de uma fonte a informação de que o atacante estará no Rio de Janeiro já na próxima semana e cravou o retorno do centroavante ao futebol brasileiro.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
— Eu cravo: Richarlison no Vasco! — declarou Felipe Melo. De acordo com o ex-atleta, o jogador do Tottenham tem mercado na Europa e portas abertas no futebol internacional, mas teria decidido retornar ao Brasil para defender o clube do coração.
Felipe Melo também destacou a relação de Richarlison com o Vasco e citou um desejo manifestado pelo avô do atacante antes de sua morte.
— É um sonho do seu avô, que antes de partir, profetizou na vida dele, falou que um dia ele jogaria no Vasco. É o clube do coração do Richarlison — afirmou.
➡️Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes
🚨 AGORA! Felipe Melo, comentarista da Globo, cravando que Richarlison será o novo reforço do VASCO.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 8, 2026
🎥 Reprodução/Felipe Melo TV pic.twitter.com/sco115E19z
Retorno de Richarlison ao Brasil
Na avaliação de Felipe Melo, uma eventual chegada de Richarlison ao Vasco representaria uma decisão motivada pelo vínculo do jogador com o clube, e não por questões financeiras.
— É um nome super forte, um nome gigantesco, que decide voltar para o clube do coração no momento que o clube precisa — disse.
O ex-jogador ainda classificou uma possível contratação como um movimento de grande impacto para o Vasco.
— É uma contratação para fechar o aeroporto. É o tamanho desse jogador, Richarlison — completou.
Até o momento, a contratação de Richarlison pelo Vasco não foi anunciada oficialmente pelo clube. O atacante tem contrato com o Tottenham e segue sendo um nome valorizado no futebol europeu.
📲 Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Raphinha vira assunto após divulgação dos indicados à Bola de Ouro: 'Bizarro'Há 10 minutos
Fora de Campo
Declaração de Weverton, do Grêmio, gera revolta: 'Não esperava'Há 46 minutos
Fora de Campo
River provoca Flamengo com vídeo de Almada e enlouquece torcedores: 'O único'Há 19 horas
Fora de Campo
Bolasie celebra vitória da Chapecoense sobre o Corinthians: 'Churrasquinho'Há 20 horas
Futebol Internacional
Mbappé revela escolha para Bola de Ouro e comenta sobre Vini JrHá 1 dia
Futebol Nacional
Protesto e invasão: veja o que aconteceu após Inter x SantosHá 1 dia
Mais LANCE!