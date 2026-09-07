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Felipe Melo manda recado a Abel após Botafogo x Palmeiras

Confronto terminou empatado em 0 a 0 no Nilton Santos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
07/09/2026 10:51
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Comandante também abordou a questão da sua punição recente (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Comandante também abordou a questão da sua punição recente (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Palmeiras e Botafogo ficaram somente no empate. Confronto terminou em 0 a 0 no Nilton Santos, no último domingo (6). Após o jogo, Abel Ferreira teve uma fala durante a entrevista coletiva, a qual não agradou Felipe Melo, ex-jogador e ídolo do Verdão, que, durante o programa Fechamento SporTV, respondeu ao técnico.

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Abel Ferreira fala e Felipe Melo responde

Questionado durante a entrevista coletiva após o duelo contra o Botafogo, Abel Ferreira destacou o bom momento que o Palmeiras se encontra há anos e deixou claro que necessita do apoio dos torcedores na atual situação:

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- O que digo aos nossos torcedores é que estejam juntos; precisamos do apoio deles. Sugiro que desfrutem, nunca, em um espaço curto de tempo, o Palmeiras disputou tantos (títulos) nos últimos cinco anos. É isso que eu tenho a dizer para eles (torcedores): aproveitem o momento que estamos, que estamos lutando por todas as competições e apoiem a equipe - respondeu Abel a um repórter durante entrevista coletiva.

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A fala não agradou nada ao ex-atleta alviverde, Felipe Melo. O ídolo do Palmeiras destacou que o clube não vive uma boa fase somente pela presença de Abel, mas que está engrenado desde antes da chegada do comandante:

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- O Palmeiras luta por títulos há dez anos, não foi só quando você chegou, não. O Palmeiras luta por títulos bem antes de você chegar. E ganha. Você faz parte da história, é um dos maiores, mas o Palmeiras é muito maior que você. Ele (Palmeiras) vem vencendo desde antes de você chegar - disparou o comentarista.

Fala de Abel Ferreira após Botafogo x Palmeiras incomoda Felipe Melo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Fala de Abel Ferreira após Botafogo x Palmeiras incomoda Felipe Melo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Botafogo e Palmeiras?

O confronto começou em ritmo acelerado, com chances para os dois lados desde os primeiros minutos. O Botafogo teve a melhor oportunidade da etapa inicial, quando Villalba recebeu livre de Montoro e chutou para fora. O Palmeiras respondeu com Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Maurício, que exigiram boas defesas de Gabriel Batista. Aos 24 minutos, Marçal derrubou Andreas na entrada da área e recebeu apenas cartão amarelo. O lance gerou forte reclamação de Abel Ferreira e do banco palmeirense. A partida seguiu equilibrada até o intervalo. O placar, porém, permaneceu zerado.

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➡️Abel, do Palmeiras, aborda polêmica com microfone e dispara: 'O que querem com isso?'

No segundo tempo, o ritmo intenso foi mantido, com oportunidades para Botafogo e Palmeiras. Maurício e Flaco López levaram perigo, mas Gabriel Batista voltou a se destacar. O Botafogo respondeu em contra-ataques e também assustou a defesa adversária. Na reta final, a pressão palmeirense aumentou e o jogo ficou aberto. Cristian Medina arriscou de fora da área para o Alvinegro. Antes do apito final, Alexander Barboza recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O empate sem gols acabou sendo mantido até o encerramento da partida.

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