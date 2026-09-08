Como assistir a Ind. Santa Fe Vasco no Paramount+?

O Vasco visita o Santa Fe, da Colômbia, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida, no Estádio El Campín, em Bogotá, contará com a transmissão exclusiva da Paramount+.

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➡️ Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações da partida pela Sul-Americana

Para o confronto, a comissão técnica de Pedro Emanuel optou por preservar alguns dos principais jogadores do elenco. A decisão faz parte do planejamento para controlar o desgaste físico da equipe, que disputa três competições simultaneamente e terá pela frente um confronto direto contra o Grêmio no próximo sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre.

Marino Hinestrosa será titular em Ind. Santa Fe e Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

✅ FICHA TÉCNICA

Santa Fe 🆚 Vasco

🏆 Sul-Americana - Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Campín, Bogotá (COL)

👁️ Onde assistir: Paramount+

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O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)

📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

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