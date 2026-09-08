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Como assistir a Ind. Santa Fe Vasco no Paramount+?

Cruz-Maltino enfrenta o time colombiano com transmissão exclusiva

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 18:42
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Equipe Cruzmaltina em Olimpia e Vasco, na Sul-Americana
Equipe Cruzmaltina em Olimpia e Vasco, na Sul-Americana (Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.)

Vasco visita o Santa Fe, da Colômbia, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida, no Estádio El Campín, em Bogotá, contará com a transmissão exclusiva da Paramount+. 

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Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

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➡️ Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações da partida pela Sul-Americana

Para o confronto, a comissão técnica de Pedro Emanuel optou por preservar alguns dos principais jogadores do elenco. A decisão faz parte do planejamento para controlar o desgaste físico da equipe, que disputa três competições simultaneamente e terá pela frente um confronto direto contra o Grêmio no próximo sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre.

Marino Hinestrosa será titular em Ind. Santa Fe e Vasco
Marino Hinestrosa será titular em Ind. Santa Fe e Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

✅ FICHA TÉCNICA

Santa Fe 🆚 Vasco
🏆 Sul-Americana - Quartas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Campín, Bogotá (COL)
👁️ Onde assistir: Paramount+

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Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

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