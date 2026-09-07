River provoca Flamengo com vídeo de Almada e enlouquece torcedores: 'O único'
Clube argentino fez publicação nas redes
Na noite do último domingo (6), o River Plate publicou nas redes sociais um vídeo com jogadas de Thiago Almada, embalado por uma música sertaneja brasileira, provocando a reação de torcedores do Flamengo. Alvo do Rubro-Negro na última janela de transferências, o meia argentino acertou com a equipe de Buenos Aires após defender o Atlético de Madrid.
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Na publicação do clube argentino, a trilha sonora, com a canção "Pense em Mim", da dupla Leandro & Leonardo, fala sobre amor não correspondido e desilusão. A escolha foi interpretada pelos torcedores como uma provocação à frustrada investida do clube carioca, que tentou a contratação do atleta antes de seu retorno ao futebol sul-americano.
Veja a publicação e alguns comentários:
🎵⚽️😍 pic.twitter.com/NtrFx7hFwW— River Plate (@RiverPlate) September 7, 2026
GABI GABI GABI GOOOOL pic.twitter.com/1heBy9Ds3O— Pedro (@pdrmenhl) September 7, 2026
Fora da sula, fora da libertadores… Contratou o cara pra brigar por meio de tabela da porcaria do campeonato argentino👏👏👏👏👏👏— Tony 🏆🏆🏆🏆 Tetra Porra.🔴⚫ (@TonyHumberto2) September 7, 2026
September 7, 2026
O único título de vcs é ter esse aí, conseguiu ser eliminado até da poderosa sula 🤣— lê (@lelezinha_6) September 7, 2026
Negociação com o Flamengo
Almada foi procurado pelo Flamengo durante a janela de transferências, mas o clube carioca não chegou a um acordo para contratar o jogador. As negociações esfriaram depois que o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, viajou à Argentina e afirmou que o Rubro-Negro não entraria em um leilão pelo meia.
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Com o acerto com o River Plate, Almada retornou ao futebol argentino após cinco anos atuando no exterior. O meia chegou para ser um dos principais reforços do clube para a sequência da temporada, em que irão disputar o Clausura do Campeonato Argentino, após a eliminação na Sul-Americana.
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