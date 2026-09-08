Silas aponta problemas e projeta futuro da Seleção Brasileira: 'Nunca mais'
Ex-joagdor deu enrtevista à TV argentina
Em entrevista à ESPN Argentina, Paulo Silas, ex-jogador e treinador com passagens por Flamengo e Grêmio, foi direto sobre as perspectivas da Seleção Brasileira para a conquista da Copa do Mundo. Segundo o ex-atleta, o alto volume de estrangeiros atuando no futebol nacional tem sufocado o desenvolvimento de novos talentos do país, reduzindo o nível de competitividade para o Mundial.
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— Eu creio que nunca mais. (sobre o Brasil ser campeão do mundo). Grêmio, um exemplo só. Tem 13 estrangeiros, nenhum joga na seleção de seu país como titular, e estão bloqueando o desenvolvimento dos meninos que estão para surgir. Porque está cheio de estrangeiros. Podem jogar nove — disse Silas, referindo-se ao limite de jogadores não-brasileiros relacionáveis por partida.
O ex-jogador complementou, afirmando que nações como Argentina e Portugal estão à frente do Brasil. Silas considerou a eliminação diante da Noruega na Copa do Mundo um desfecho menos doloroso do que uma eventual queda para os argentinos na semifinal.
— A Argentina está à nossa frente. Portugal está à nossa frente, sem ter ganho nada. É melhor que tenhamos pegado a Noruega (nas oitavas da Copa do Mundo de 2026). Senão, teríamos pegado a Argentina. Teria sido ainda pior. Eles já nos venceram no Maracanã, não é? Na Copa América (de 2021). Eles já nos mandaram para casa com o Ruggeri quando jogamos em 90 — complementou.
A geração atual de jogadores do Brasil atrapalha?
Na opinião de Paulo Silas, a atual geração de atletas também integra o problema, somando-se à escassez de novos talentos para posições clássicas como a de camisa 10, o centroavante e os laterais.
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— Os jogadores de hoje nem sabem quem são seus ídolos. Jogam em qualquer lugar. Não temos mais nem 10 e nem 9 há quanto tempo? — questionou a bancada.
— Ninguém mais quer ser lateral. Não dá like — completou.
Veja a fala do ex-jogador em vídeo:
Silas na ESPN Argentina: "Eu creio que o Brasil NUNCA MAIS será CAMPEÃO DO MUNDO.— DataFut (@DataFutebol) September 7, 2026
Quer um exemplo? O Grêmio tem 13 ESTRANGEIROS e NENHUM joga pela seleção de seu país, e eles estão "tampando" os jovens"pic.twitter.com/rLHEQFDUEl
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