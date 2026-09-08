Em entrevista à ESPN Argentina, Paulo Silas, ex-jogador e treinador com passagens por Flamengo e Grêmio, foi direto sobre as perspectivas da Seleção Brasileira para a conquista da Copa do Mundo. Segundo o ex-atleta, o alto volume de estrangeiros atuando no futebol nacional tem sufocado o desenvolvimento de novos talentos do país, reduzindo o nível de competitividade para o Mundial.

➡️O que sabemos da pré-lista de Ancelotti para a convocação da Seleção

— Eu creio que nunca mais. (sobre o Brasil ser campeão do mundo). Grêmio, um exemplo só. Tem 13 estrangeiros, nenhum joga na seleção de seu país como titular, e estão bloqueando o desenvolvimento dos meninos que estão para surgir. Porque está cheio de estrangeiros. Podem jogar nove — disse Silas, referindo-se ao limite de jogadores não-brasileiros relacionáveis por partida.

continua após a publicidade

O ex-jogador complementou, afirmando que nações como Argentina e Portugal estão à frente do Brasil. Silas considerou a eliminação diante da Noruega na Copa do Mundo um desfecho menos doloroso do que uma eventual queda para os argentinos na semifinal.

— A Argentina está à nossa frente. Portugal está à nossa frente, sem ter ganho nada. É melhor que tenhamos pegado a Noruega (nas oitavas da Copa do Mundo de 2026). Senão, teríamos pegado a Argentina. Teria sido ainda pior. Eles já nos venceram no Maracanã, não é? Na Copa América (de 2021). Eles já nos mandaram para casa com o Ruggeri quando jogamos em 90 — complementou.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti será o treinador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2030 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A geração atual de jogadores do Brasil atrapalha?

Na opinião de Paulo Silas, a atual geração de atletas também integra o problema, somando-se à escassez de novos talentos para posições clássicas como a de camisa 10, o centroavante e os laterais.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

— Os jogadores de hoje nem sabem quem são seus ídolos. Jogam em qualquer lugar. Não temos mais nem 10 e nem 9 há quanto tempo? — questionou a bancada.

continua após a publicidade

— Ninguém mais quer ser lateral. Não dá like — completou.

Veja a fala do ex-jogador em vídeo:

Silas na ESPN Argentina: "Eu creio que o Brasil NUNCA MAIS será CAMPEÃO DO MUNDO.



Quer um exemplo? O Grêmio tem 13 ESTRANGEIROS e NENHUM joga pela seleção de seu país, e eles estão "tampando" os jovens"pic.twitter.com/rLHEQFDUEl — DataFut (@DataFutebol) September 7, 2026

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.