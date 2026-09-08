A três dias do fechamento da janela, o Vasco trabalha nos bastidores para concretizar a contratação de Richarlison, atacante do Tottenham, da Inglaterra. O Cruz-Maltino esbarra, neste momento, em uma questão envolvendo o limite de empréstimos permitido pela Fifa, mas estuda alternativas para viabilizar a chegada do jogador a São Januário.

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A entidade máxima do futebol estabelece que um clube não pode ter mais de seis jogadores sob contrato de empréstimo com equipes de outras federações. Com isso, o Tottenham já possui seis jogadores dentro do limite estabelecido pela Fifa, o que dificulta uma negociação tradicional por empréstimo com o Vasco.

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Segundo apuração do Lance!, o Vasco montou uma verdadeira força-tarefa para encontrar uma maneira de concretizar a contratação de Richarlison. O clube analisa diferentes formatos de operação que possam permitir a chegada do atacante sem esbarrar na limitação imposta pela Fifa.

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Nos bastidores, existe bastante otimismo no Cruz-Maltino em relação ao desfecho positivo da negociação. A ideia, inclusive, seria buscar uma solução semelhante à utilizada na chegada de Philippe Coutinho ao clube.

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Em 2025, Coutinho chegou ao Vasco por empréstimo de um ano, cedido pelo Aston Villa. Ao fim do vínculo, o clube inicialmente estudava a possibilidade de renovar o empréstimo, mas uma outra alternativa entrou em pauta: a rescisão do contrato do jogador com o clube inglês, permitindo que ele assinasse um novo vínculo definitivo com o Vasco.

Posteriormente, o caminho acabou sendo concretizado. Em 4 de julho daquele ano, o Aston Villa anunciou a saída do meia, enquanto o Vasco confirmou a contratação em definitivo, com novo contrato até junho de 2026.

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Richarlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Relação entre Pedrinho e Richarlison é trunfo

Além da questão burocrática, o Vasco conta com um fator importante para avançar na negociação: a relação entre Richarlison e o presidente Pedrinho. Segundo a apuração, os dois possuem uma ótima relação, e o atacante estaria animado com a possibilidade de defender o Cruz-Maltino. O cenário aumenta o otimismo da diretoria em relação ao negócio.

O Atlético-MG também demonstrou interesse em Richarlison. No entanto, caso o atacante retorne ao futebol brasileiro, a preferência, neste momento, seria pelo Vasco.

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Vasco corre contra o tempo

O principal desafio agora é encontrar uma solução para o formato da contratação. Com a janela de transferências do futebol brasileiro aberta somente até 11 de setembro, o Vasco precisa acelerar as negociações para conseguir concluir a operação dentro do prazo.

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A diretoria trabalha para superar a limitação envolvendo os empréstimos do Tottenham e transformar a negocição em um acordo. Nos bastidores, o clube mantém o otimismo de que Richarlison pode ser reforço do Vasco ainda nesta janela.

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