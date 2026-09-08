Com time misto, Vasco está escalado para enfrentar o Ind. Santa Fe
Cruz-Maltino enfrenta o time colombiano nesta terça-feira (8)
O Vasco está definido para enfrentar o Independiente Santa Fe, às 19h (de Brasília) desta terça-feira (8), no Estádio El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
➡️ Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações da partida pela Sul-Americana
Para o confronto, a comissão técnica de Pedro Emanuel optou por preservar alguns dos principais jogadores do elenco. A decisão faz parte do planejamento para controlar o desgaste físico da equipe, que disputa três competições simultaneamente e terá pela frente um confronto direto contra o Grêmio no próximo sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre.
Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma, Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique e Rojas; Nuno, Spinelli e Marino.
O Independiente Santa Fe também está escalado para a partida. O treinador Pablo Repetto escolheu os seguintes jogadores para iniciar a partida: Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Scarpeta, Mafla; Jhojan Torres, Dani Torres e Emerson Rodríguez; Fagúndez, Obrian e Rodallega.
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✅ FICHA TÉCNICA
Santa Fe 🆚 Vasco
🏆 Sul-Americana - Quartas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Campín, Bogotá (COL)
👁️ Onde assistir: Paramount+
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
🟨 Arbitragem
🕴️ Juíz: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)
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