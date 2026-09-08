Savinho tenta convencer Richarlison a jogar no Atlético, mas atacante deseja o Vasco

Richarlison tem futuro indefinido no Tottenham, clube pelo qual tem contrato na Inglaterra. Em meio às incertezas sobre o futuro do atacante, o Vasco surgiu como um dos interessados. Savinho, companheiro de Richarlison no Tottenham, entrou na brincadeira e tentou convencer o jogador a se transferir para o Atlético.

Cria das categorias de base do Galo, Savinho aproveitou uma publicação nas redes sociais para fazer campanha pela chegada do atacante ao clube mineiro. No entanto, revelou que Richarlison tem outro desejo para o futuro.

continua após a publicidade

"Ele falou que quer ir para o Vasco, pô. Falei para ele ir para o Galão, vai ser mais feliz", brincou Savinho em resposta a uma página do Atlético.

Situação de Richarlison

Richarlison tem contrato com o Tottenham até o meio de 2027, mas não deseja permanecer no clube. O atacante manifestou a intenção de deixar a equipe inglesa e chegou a negociar um retorno ao Everton nas horas finais da janela de transferências da Inglaterra. As conversas, porém, não avançaram.

continua após a publicidade

O brasileiro também recebeu uma investida do Trabzonspor, da Turquia, mas o Tottenham recusou as propostas. Com o fechamento da janela na Inglaterra, Richarlison acabou fora da lista de 25 jogadores inscritos pelo clube para a disputa da Premier League.

O técnico Roberto De Zerbi também confirmou publicamente que o atacante havia manifestado, desde o início da temporada, a intenção de deixar o Tottenham.

continua após a publicidade

Neste momento, portanto, a tendência é que Richarlison deixe o clube inglês. Aos 29 anos, o atacante está no futebol inglês desde 2017, quando deixou o Fluminense para defender o Watford. Depois, passou pelo Everton antes de chegar ao Tottenham.

Na última temporada, Richarlison disputou 43 partidas e marcou 12 gols.

Richarlison comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC (Foto: Divulgação / Tottenham)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.