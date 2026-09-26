Jorge Jesus 'alfineta' Ancelotti em coletiva: 'Não vou ter medo'
Técnico de Portugal afirmou que não teme a Noruega
Jorge Jesus não escondeu a confiança para o duelo entre Portugal e Noruega. Na véspera do confronto, o técnico português garantiu que sua equipe não vai se intimidar diante de Erling Haaland e companhia. A declaração, porém, chamou a atenção dos torcedores brasileiros e foi interpretada nas redes sociais como uma possível indireta para Carlo Ancelotti.
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— Não vou ter medo nenhum da Noruega, zero. Têm uma dupla de ataque das melhores da Europa, com o Haaland e o Odegaard, além de outros jogadores que conhecemos do campeonato português. Têm os seus trunfos e têm qualidade, mas nós também. Acredito muito no que vamos fazer amanhã — afirmou Jorge Jesus.
A fala ganhou repercussão porque Haaland foi um dos principais nomes da campanha da Noruega na Copa do Mundo e foi responsável pela eliminação do Brasil. O resultado aumentou a repercussão sobre as escolhas de Ancelotti durante a competição.
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Nas redes sociais, alguns torcedores relacionaram a declaração de Jorge Jesus à postura adotada pelo Brasil no confronto com a Noruega. O treinador, no entanto, não citou Ancelotti nem a Seleção Brasileira em sua resposta.
Veja a repercussão:
Jorge Jesus chegou a ser cotado para assumir o comando do Brasil antes da contratação de Ancelotti. O português, que fez história à frente do Flamengo, acabou ficando fora da disputa pelo cargo.
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