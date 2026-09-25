Após a informação publicada pelo jornal americano The Athletic de que o Manchester City foi considerado culpado pelas violações financeiras, a notícia rapidamente viralizou entre torcedores do Fluminense nas redes sociais. Derrotado na final do Mundial de Clubes de 2023 por 4 a 0, a possibilidade de o Tricolor ser considerado o grande campeão do torneio foi comemorada na web.

➡️Manchester City é considerado culpado por violações financeiras, diz jornal

No entanto, até o momento não há qualquer indicativo de reavaliação sobre o título conquistado pelos ingleses, sobretudo porque a decisão ainda não é oficial e as sanções sequer foram definidas.

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Veja alguns comentários:

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Alexsander em disputa com Kyle Walker na partida entre Fluminense e Manchester City, pelo Mundial de Clubes de 2023 (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Punição do City na Inglaterra pode chegar à Fifa?

A Fifa possui mecanismos para dar efeito mundial a determinadas sanções aplicadas por federações e entidades nacionais. Isso, porém, não significa que uma eventual perda de pontos, rebaixamento ou outra punição aplicada ao Manchester City pela Premier League seria automaticamente transportada para competições organizadas pela entidade.

Existe, por outro lado, uma brecha disciplinar. O encerramento de uma competição não impede necessariamente a Fifa de investigar posteriormente uma possível infração relacionada ao torneio, e o Código Disciplinar da entidade prevê até a retirada de títulos entre as punições possíveis.

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Isso significa que a Fifa possui instrumentos para mexer em uma conquista já encerrada. Para que esse cenário alcançasse o Mundial de Clubes de 2023, entretanto, seria necessário um processo específico e uma base disciplinar que atingisse a participação ou o título conquistado pelo Manchester City naquela competição. Nada disso existe neste momento.

O City não chegou ao Mundial de 2023 por ter vencido a Premier League. A classificação veio pelo título da Champions League de 2022/23, conquistado sobre a Inter de Milão. O clube inglês posteriormente derrotou o Fluminense por 4 a 0 na decisão disputada em Jidá, na Arábia Saudita.

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Uma eventual retirada da Champions daquele ano, por exemplo, poderia abrir uma discussão mais direta sobre a classificação do City para o Mundial. O título europeu de 2023, porém, não está atualmente sob contestação pela Uefa.

Fluminense herdaria o título?

Mesmo em um cenário hipotético no qual a Fifa retirasse o Mundial do Manchester City, o Fluminense não seria automaticamente declarado campeão.

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O regulamento da competição não estabelece que uma eventual perda do título pelo vencedor transfira a conquista diretamente ao vice. Em situações não previstas, caberia à própria Fifa determinar as consequências.

Também não há precedente semelhante em competições organizadas pela entidade. Não há registro de um campeão mundial de clubes ou de seleções que tenha perdido posteriormente o título e visto a conquista ser automaticamente repassada ao vice.

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Portanto, existe juridicamente espaço para a Fifa aplicar uma punição capaz de atingir um título já conquistado. O que não existe, até agora, é um processo que conecte as acusações sofridas pelo Manchester City na Inglaterra ao Mundial de 2023.