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Ex-NFL, J.J. Watt escolhe 'academia dos Flintstones' para treinar no Rio de Janeiro

Comentarista também contou um perrengue passou no local

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 17:01
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J.J Watt em ação pelo Houston Texans (Foto: Reprodução)
J.J Watt em ação pelo Houston Texans (Foto: Reprodução)

J.J. Watt encontrou uma maneira pouco convencional de manter a rotina de treinos durante a passagem pelo Rio de Janeiro. Ex-jogador da NFL e atualmente comentarista, o norte-americano foi à Arpex Academia, conhecida como "Academia dos Flintstones", no Arpoador, antes da partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, que será disputada neste domingo (27), no Maracanã.

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A presença do ex-defensive end no local aconteceu em meio à movimentação da comunidade da NFL na cidade para o primeiro jogo da liga no estádio carioca. Watt compartilhou imagens do treinamento e destacou a experiência de se exercitar ao ar livre, com a praia próxima e equipamentos de aparência rústica.

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– Conheci essa academia ao ar livre. Inacreditável. A praia estava logo ali – relatou Watt.

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Quem é J.J. Watt

A visita ao Arpoador foi feita por um dos nomes mais importantes da geração recente da NFL. Watt foi escolhido pelo Houston Texans com a 11ª seleção do Draft de 2011, depois de atuar no futebol americano universitário pela Universidade de Wisconsin.

Em Houston, construiu praticamente toda a primeira fase da carreira profissional e se tornou uma das principais referências defensivas da liga. Nas cinco primeiras temporadas, conquistou três vezes o prêmio de Jogador Defensivo do Ano da Associated Press, feito que marcou sua passagem pelo futebol americano.

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A produção de Watt também chamou atenção pelos sacks. Em 2014, ele se tornou o primeiro jogador da história da NFL a registrar mais de duas temporadas com pelo menos 20 sacks. Embora sua posição principal fosse a de defensive end, também atuava como defensive tackle em determinadas situações.

J.J. Watt
J.J. Watt foi uma lenda do Houston Texans (Foto: AFP)

Naquele mesmo ano, participou até de jogadas ofensivas e recebeu três passes para touchdown. O desempenho fez de Watt uma figura ainda mais conhecida entre os fãs da liga, além de contribuir para a consolidação de seu nome entre os principais jogadores defensivos de sua época.

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A trajetória em Houston chegou ao fim em 2021, quando Texans e Watt encerraram o vínculo após quase uma década. O jogador ainda atuou pelo Arizona Cardinals antes de encerrar a carreira e passar a trabalhar como comentarista esportivo.

É nessa condição que Watt está no Rio. A cidade recebe neste fim de semana o confronto entre Cowboys e Ravens, válido pela terceira semana da temporada regular da NFL. A partida será a primeira da liga disputada no Maracanã.

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Treino em um dos espaços mais peculiares do Rio

Durante a estadia na cidade, Watt escolheu a Arpex Academia para continuar a rotina de preparação física. O espaço fica na orla, entre as praias do Arpoador e do Diabo, e ganhou o apelido de "Academia dos Flintstones" justamente pela aparência dos equipamentos, construídos com concreto e outros materiais.

Diferentemente de uma academia convencional, o local funciona a céu aberto e tem o mar como parte do cenário. A estrutura reúne barras e pesos de concreto, sem a configuração característica das grandes redes de academias.

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Watt parece ter aprovado a experiência. Depois do treinamento, publicou imagens do espaço e voltou a elogiar o ambiente, descrevendo a estrutura como uma combinação incomum entre exercício e paisagem.

A passagem pelo local, porém, também rendeu uma situação inusitada. Durante o treino, Watt contou que procurou um ponto de sombra para descansar e acabou descobrindo que havia escolhido um dos cantos utilizados por frequentadores para urinar.

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– Eu estava cansado, tenho a pele clara, precisava de uma sombra. Vi uma sombra em um canto e fiquei em pé ali. De repente, senti um cheiro de mijo e percebi que estava no cantinho do mijo. Entrei no cantinho do mijo – contou.

Apesar do episódio, o ex-jogador voltou a destacar a experiência nas redes sociais.

– Que configuração gloriosa, no entanto. Língua universal – escreveu.

A passagem de Watt pelo Rio acontece às vésperas do duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. As equipes se enfrentam neste domingo (27), às 17h25, no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL.

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