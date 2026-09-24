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Empate na Holanda e vitória de Portugal; veja como foi a quinta (24) da Nations

Holanda e Alemanha ficam no 1 a 1, enquanto Portugal e Noruega vencem na estreia da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 18:41
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Holanda x Alemanha pela Nations League
Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

A quinta-feira (24) foi marcada por três partidas de destaque na Nations League. Pela rodada de abertura da competição, Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1, enquanto Portugal venceu o País de Gales por 1 a 0, na estreia de Jorge Jesus no comando da seleção. A Noruega, por sua vez, bateu a Dinamarca por 3 a 2, com dois gols de Erling Haaland.

Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League

Nas estreias de Xavi e Klopp, Holanda e Alemanha empatam pela Nations League

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O atacante português número 07, Cristiano Ronaldo, reage ao passe do zagueiro galês número 03, Neco Williams, durante a partida de futebol do grupo A4 da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA entre Portugal e País de Gales, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 de setembro de 2026

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Holanda busca empate no fim contra a Alemanha

Na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, Holanda e Alemanha ficaram no empate em 1 a 1, nas estreias de Xavi e Jürgen Klopp no comando das seleções. A Alemanha abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, com Felix Nmecha, que completou cruzamento rasteiro de Treu. Antes disso, a Holanda havia marcado com Van Dijk, mas o gol foi anulado por falta de Brobbey em Ter Stegen.

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Na segunda etapa, os donos da casa seguiram pressionando e chegaram a ter outro gol anulado, desta vez de Meerdink. O empate saiu nos minutos finais, com Cody Gakpo. Com o resultado, as duas seleções somam um ponto no Grupo B, liderado pela Grécia.

Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League
Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Portugal estreia com vitória de Jorge Jesus

Em Lisboa, Portugal venceu o País de Gales por 1 a 0 na estreia oficial de Jorge Jesus como treinador da seleção. Cristiano Ronaldo foi titular e chegou a marcar no primeiro tempo, mas o lance acabou anulado por impedimento após análise do VAR. O camisa 7 também teve outras duas oportunidades antes de ser substituído por Gonçalo Ramos aos 23 minutos da etapa final.

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O gol da vitória foi marcado por João Félix, que apareceu mais adiantado no ataque e acertou um chute de fora da área. Na reta final, os galeses ainda acertaram o travessão com Brennan Johnson, mas Portugal conseguiu segurar o resultado

O atacante português número 07, Cristiano Ronaldo, reage ao passe do zagueiro galês número 03, Neco Williams, durante a partida de futebol do grupo A4 da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA entre Portugal e País de Gales, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 de setembro de 2026
Capitão e referência de Portugal, Cristiano Ronaldo esteve presente na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Haaland marca duas vezes pela Noruega

A Noruega derrotou a Dinamarca por 3 a 2 em um jogo de cinco gols. Oscar Bobb abriu o placar aos 13 minutos, e Haaland ampliou quatro minutos depois. A Dinamarca descontou ainda no primeiro tempo com Damsgaard, em cobrança de falta. Depois do intervalo, Hojlund aproveitou rebote de Nyland e deixou tudo igual.

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A resposta veio aos 28 minutos, quando Haaland apareceu após uma jogada ensaiada e marcou de primeira para garantir a vitória norueguesa. Com os dois gols, o atacante chegou a 64 pela seleção em 56 jogos.

Outros resultados da quinta-feira (25) da Nations League

  • Andorra 1x2 Malta
  • Liechtenstein 0x2 Lituânia
  • Kosovo 1x0 Irlanda
  • Áustria 3x1 Israel
  • Sérvia 1x2 Grécia

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