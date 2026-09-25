Midia´s Cup 2026: 2ª rodada chega ao fim com sequências invictas e novas vitórias
Partidas aconteceram entre terça-feira (22) e quinta-feira (24); saiba mais e veja tabela das Séries Ouro e Prata
A 2ª rodada do Midia´s Cup chegou ao fim nesta quinta-feira (24). No total, oito jogos foram disputados desde terça-feira (22). As partidas foram marcadas na consolidação de sequências invictas e novas equipes vencendo pela primeira vez na competição.
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Série Ouro
A Série Ouro contou com quatro partidas entre WE x Talent, Publics x Betc, Essebce x Galeria e Ogilyv x Wmccan. A equipe WE e Gaçeria venceram os seus respectivos confrontos e são os únicos invictos na Série. Por outro lado, Wmccan, Ogilyv e Talent ainda não conquistaram nenhuma vitória no torneio.
Partidas da 2ª rodada
- WE 5 x 0 Talent - 24/09
- Publics 2 x 1 Betc - 24/09
- Essebce x Galeria - 22/09
- Ogilyv x Wmccan - 22/09
Série Prata
A Série Prata também contou com quatro partidas entre VML x WK, Africa x DPZ, GUT x Lola e Artplan x Ominicon. A equipe WK triunfou por 3 a 1 e segue como a única invicta na Série. Por outro lado, VML e Ominicon ainda não venceram nenhuma partida na competição.
- VML 2 x 3 WK
- Africa 1 x 4 DPZ
- GUT 6 x 4 Lola
- Artplan 7 x 2 Ominicon
Tabela atualizada do Mídia's Cup 2026
Série Ouro
|POSIÇÃO
|EQUIPES
|P
|J
|V
|E
|D
|Próx. jogo
1
WE
6
2
2
0
0
WMCCANN
2
Galeria
6
2
2
0
0
PUBLICIS
3
Essence
3
2
1
0
1
BETC
4
BETC
3
2
1
0
1
Essence
5
PUBLICIS
3
2
1
0
1
Galeria
6
WMCCANN
1
2
0
1
1
WE
7
OGILVY
1
2
0
1
1
TALENT
8
TALENT
0
2
0
0
1
OGILVY
Série Prata
|POSIÇÃO
|EQUIPES
|P
|J
|V
|E
|D
|Próx. jog
1
WK
6
2
2
0
0
ARTPLAN
2
ARTPLAN
4
2
1
1
0
WK
3
GUT
4
2
1
1
0
DPZ
4
Lola
3
2
1
0
1
Africa
5
DPZ
3
2
1
0
1
GUT
6
Africa
3
2
1
0
1
Lola
7
VML
0
2
0
0
2
Omnicom
8
Omnicom
0
2
0
0
2
VML
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