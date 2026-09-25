A 2ª rodada do Midia´s Cup chegou ao fim nesta quinta-feira (24). No total, oito jogos foram disputados desde terça-feira (22). As partidas foram marcadas na consolidação de sequências invictas e novas equipes vencendo pela primeira vez na competição.

Série Ouro

A Série Ouro contou com quatro partidas entre WE x Talent, Publics x Betc, Essebce x Galeria e Ogilyv x Wmccan. A equipe WE e Gaçeria venceram os seus respectivos confrontos e são os únicos invictos na Série. Por outro lado, Wmccan, Ogilyv e Talent ainda não conquistaram nenhuma vitória no torneio.

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Partidas da 2ª rodada

WE 5 x 0 Talent - 24/09

Publics 2 x 1 Betc - 24/09

Essebce x Galeria - 22/09

Ogilyv x Wmccan - 22/09

Série Prata

A Série Prata também contou com quatro partidas entre VML x WK, Africa x DPZ, GUT x Lola e Artplan x Ominicon. A equipe WK triunfou por 3 a 1 e segue como a única invicta na Série. Por outro lado, VML e Ominicon ainda não venceram nenhuma partida na competição.

VML 2 x 3 WK Africa 1 x 4 DPZ GUT 6 x 4 Lola Artplan 7 x 2 Ominicon

Tabela atualizada do Mídia's Cup 2026

Série Ouro

POSIÇÃO EQUIPES P J V E D Próx. jogo 1 WE 6 2 2 0 0 WMCCANN 2 Galeria 6 2 2 0 0 PUBLICIS 3 Essence 3 2 1 0 1 BETC 4 BETC 3 2 1 0 1 Essence 5 PUBLICIS 3 2 1 0 1 Galeria 6 WMCCANN 1 2 0 1 1 WE 7 OGILVY 1 2 0 1 1 TALENT 8 TALENT 0 2 0 0 1 OGILVY

Série Prata

POSIÇÃO EQUIPES P J V E D Próx. jog 1 WK 6 2 2 0 0 ARTPLAN 2 ARTPLAN 4 2 1 1 0 WK 3 GUT 4 2 1 1 0 DPZ 4 Lola 3 2 1 0 1 Africa 5 DPZ 3 2 1 0 1 GUT 6 Africa 3 2 1 0 1 Lola 7 VML 0 2 0 0 2 Omnicom 8 Omnicom 0 2 0 0 2 VML





