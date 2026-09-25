Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Midia´s Cup 2026: 2ª rodada chega ao fim com sequências invictas e novas vitórias

Partidas aconteceram entre terça-feira (22) e quinta-feira (24); saiba mais e veja tabela das Séries Ouro e Prata

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/09/2026 15:39
Favorite o Lance! no Google
Midia´s Cup
Midia´s Cup - (Foto: Lance!)

A 2ª rodada do Midia´s Cup chegou ao fim nesta quinta-feira (24). No total, oito jogos foram disputados desde terça-feira (22). As partidas foram marcadas na consolidação de sequências invictas e novas equipes vencendo pela primeira vez na competição.

Marquinhos durante a partida contra a Austrália.

Marquinhos analisa desempenho do Brasil, cobra evolução e diz: ‘Podemos fazer melhor’

Seleção Brasileira
Há 5 horas
Neymar realiza trabalho em campo em processo de transição física.

Neymar vai a campo em transição física, e elenco do Peixe treina no período da Data Fifa

Santos
Há 56 minutos
Marquinhos e Estevão marcando em amistoso contra a Austrália.

Começo negativo? Brasil vê marca de 25 anos cair contra a Austrália

Seleção Brasileira
Há 4 horas

Série Ouro

A Série Ouro contou com quatro partidas entre WE x Talent, Publics x Betc, Essebce x Galeria e Ogilyv x Wmccan. A equipe WE e Gaçeria venceram os seus respectivos confrontos e são os únicos invictos na Série. Por outro lado, Wmccan, Ogilyv e Talent ainda não conquistaram nenhuma vitória no torneio.

continua após a publicidade

Partidas da 2ª rodada

  • WE 5 x 0 Talent - 24/09
  • Publics 2 x 1 Betc - 24/09
  • Essebce x Galeria - 22/09
  • Ogilyv x Wmccan - 22/09

Série Prata

A Série Prata também contou com quatro partidas entre VML x WK, Africa x DPZ, GUT x Lola e Artplan x Ominicon. A equipe WK triunfou por 3 a 1 e segue como a única invicta na Série. Por outro lado, VML e Ominicon ainda não venceram nenhuma partida na competição.

  1. VML 2 x 3 WK
  2. Africa 1 x 4 DPZ
  3. GUT 6 x 4 Lola
  4. Artplan 7 x 2 Ominicon

Tabela atualizada do Mídia's Cup 2026

Série Ouro

POSIÇÃOEQUIPESPJVEDPróx. jogo

1

WE

6

2

2

0

0

WMCCANN

2

Galeria

6

2

2

0

0

PUBLICIS

3

Essence

3

2

1

0

1

BETC

4

BETC

3

2

1

0

1

Essence

5

PUBLICIS

3

2

1

0

1

Galeria

6

WMCCANN

1

2

0

1

1

WE

7

OGILVY

1

2

0

1

1

TALENT

8

TALENT

0

2

0

0

1

OGILVY

Série Prata

POSIÇÃOEQUIPESPJVEDPróx. jog

1

WK

6

2

2

0

0

ARTPLAN

2

ARTPLAN

4

2

1

1

0

WK

3

GUT

4

2

1

1

0

DPZ

4

Lola

3

2

1

0

1

Africa

5

DPZ

3

2

1

0

1

GUT

6

Africa

3

2

1

0

1

Lola

7

VML

0

2

0

0

2

Omnicom

8

Omnicom

0

2

0

0

2

VML



Tudo sobre
Sugerida para você!
Elenco da Seleção Brasileira em campo

Fora de Campo

Colunistas do Lance! analisam desempenho do Brasil contra a Austrália

Há 1 minuto
Roberto Carlos dá entrevista para a Fifa (Foto: Reprodução Fifa)

Fora de Campo

Caso Roberto Carlos: relembre craques que perderam fortunas

Há 2 horas
Camisa do Corinthians

Corinthians

Corinthians perde recurso e terá de pagar pensão vitalícia a ex-jogador

Há 2 horas
Samuel Lino em ação durante Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage às atuações de Lino e Pedro em empate do Brasil

Há 3 horas
Galvão Bueno

Fora de Campo

Galvão Bueno é sincero após empate do Brasil: 'Vergonha'

Há 4 horas
Jorginho, Arrascaeta e mascote do Flamengo em divulgação de ação de marca de cerveja

Flamengo

Flamengo gera 600 mil resgates de cerveja em ação-recorde; empresa esclarece dificuldades

Há 4 horas
Mais LANCE!
Vini Jr em ação durante Austrália x Brasil, pelo amistoso internacional

Atuação de Vini Jr vira assunto após empate do Brasil: 'Só isso explica'

Denílson criticou desempenho da Amarelinha em primeiro amistoso (Foto: SAEED KHAN / AFP)

Denílson desabafa sobre Seleção Brasileira após empate

Carlo Ancelotti, de terno, olhando para frente com expressão séria

Reação de Ancelotti com gol de Rayan viraliza: 'Constrangedor'

Rayan marca o primeiro gol da Amarelinha após Copa do Mundo (Foto: Érica Martin/Thenews2/Folhapress)

Torcida exalta gol de empate de Rayan em Austrália x Brasil

Carlo Ancelotti na beira do campo de Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional

Torcedores mandam recado a Carlo Ancelotti após Austrália x Brasil

Rayan comemorando gol de empate em Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional

Veja gols em Austrália x Brasil: Rayan marca o gol de empate

Hugo Souza em ação durante Austrália e Brasil

Falha de Hugo Souza vira assunto em Austrália x Brasil: 'Não dá'

Torcedores não gostaram da decisão de anulação do gol (Foto: SAEED KHAN / AFP)

Torcida reprova decisão de gol anulado em Brasil x Austrália

O australiano Harry Souttar (à esquerda) e o brasileiro Raphinha disputam a bola durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026

Gol perdido em Austrália x Brasil gera revolta: 'Não consegue'

Roberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo

Roberto Carlos revela perda de fortuna e alerta novos atletas

Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Neymar é alvo de piada em série Ted Lasso: 'Chora o tempo todo'

Vicente Seda - Seda sem Filtro (foto: João Fraga/Lance!)

Lance!TV estreia programa 'Seda sem filtro', que abordará bastidores do esporte

Carrascal em partida do Flamengo

Carrascal, do Flamengo, vira assunto após mudança no visual: 'Meu Deus'