Veja gols em Inglaterra x Espanha: Kane e Yamal marcam; Oyarzabal vira para a Fúria
Equipe campeã mundial está vencendo por 3 a 2
Neste sábado (26), Inglaterra e Espanha reeditam a final da Eurocopa de 2024 em um grande duelo de seleções europeias. O confronto, no entanto, acontece pela rodada de abertura da Nations League. O jogo vem confirmando as expectativas de equilíbrio e intensidade, com o placar refletindo o nível da partida. Com gols de Yamal, Baena e Oyarzabal para os espanhóis, e Gordon e Kane para os ingleses, o duelo está sendo vencido pela Fúria por 3 a 2. Veja os gols.
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Veja os gols da partida entre Inglaterra e Espanha
O placar foi aberto aos dois minutos. Marc Guéhi perdeu a bola enquanto tentava sair jogando, e Yamal aproveitou o erro para avançar livre e marcar o primeiro gol do duelo.
Veja o gol:
Aos 36 minutos do primeiro tempo, a Inglaterra chegou ao empate. A equipe inglesa recuperou a bola no campo de defesa e saiu rapidamente em contra-ataque. Anthony Gordon tabelou com Bellingham, recebeu de volta e finalizou para deixar tudo igual.
Veja o gol de empate:
A virada inglesa veio quatro minutos depois. Animada após o empate, a seleção voltou ao ataque e conseguiu marcar novamente. Nico O'Reilly cruzou, e Harry Kane se antecipou à defesa para cabecear. A bola ainda bateu em Cucurella antes de morrer no fundo das redes.
Veja o gol da virada:
No segundo tempo, o duelo ficou ainda mais equilibrado. A Inglaterra conseguia chegar ao ataque, mas a Espanha também respondia e levava perigo. Após uma sequência de ataques, a Fúria voltou a balançar as redes depois de pressionar a saída de bola inglesa. Baena recebeu na entrada da área, driblou a marcação e finalizou para marcar o segundo gol espanhol e deixar novamente o placar empatado em 2 a 2.
Veja o gol do segundo empate:
O confronto ficou aberto e a Espanha se animou ainda mais após o empate. A seleção campeã mundial ficou mais atenta e conseguiu uma grande jogada por dentro. Oyarzabal, atacante artilheiro da era 'De la Fuente' recebeu e marcou de cavadinha.
Veja o gol da virada espanhola:
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