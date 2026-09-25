Caso Roberto Carlos: relembre craques que perderam fortunas

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Roberto Carlos detalhou, em entrevista recente, as dificuldades financeiras que enfrentou após a aposentadoria. Durante o Portugal Football Summit, o ex-lateral revelou ter perdido 99% do dinheiro que arrecadou ao longo da carreira. Entre os motivos apontados estão divergências com seus representantes e problemas familiares.

- Tive problemas com pessoas que me deixaram a conta zerada. Por causa de empresários e questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol - afirmou Roberto Carlos.

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O ex-jogador, porém, afirmou ter conseguido reorganizar as finanças com a ajuda de um amigo pessoal. Ao explicar as desavenças com o antigo representante, destacou que sempre se preparou para o período após a aposentadoria.

- Sempre pensei no pós-carreira. Quando decidi parar de jogar futebol, já tinha licença de diretor esportivo. Trabalhava com muitas marcas - analisou.

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Diante da situação financeira de Roberto Carlos, o Lance! reuniu outras três histórias de jogadores que enfrentaram dificuldades financeiras após a aposentadoria dos gramados. Confira a seguir.

Muller

Ídolo do São Paulo e ex-atacante da Seleção Brasileira, Muller explicou, em entrevista concedida em 2011, os motivos que o levaram a perder grande parte do dinheiro acumulado durante a carreira. Na ocasião, lamentou não ter se organizado financeiramente para o período após a aposentadoria dos gramados.

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- Errei muito na vida. Tive bons momentos financeiros, mas errei. Fiz muita bobagem. Gastei tudo com besteira (...) Gastei com vaidades pessoais. Gastei dinheiro com amigos de ocasião. Por eu ser uma pessoa generosa, muita gente se aproveitou mesmo de mim - revelou.

Muller chegou a morar de favor na casa de um ex-companheiro de São Paulo e trabalhou como treinador para ampliar suas fontes de renda. Ele também ficou três anos desempregado antes de retomar a carreira como comentarista esportivo em canais de televisão brasileiros.

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Arda Turan

Arda Turan foi outro ex-jogador de futebol que enfrentou dificuldades financeiras após encerrar a carreira. O turco, que se destacou pelo Atlético de Madrid antes de defender o Barcelona, revelou ter sofrido um prejuízo de quase US$ 14 milhões por conta da atuação de um diretor de um banco em Istambul.

Ela me enganou... "Se investir neste fundo, obterá lucros". Dei mais de 13,9 milhões (de dólares). Todo o dinheiro e o esforço que tive. O trabalho de anos, todas as minhas economias desapareceram de repente - disse.

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Arda Turan durante partida pelo Atlético de Madrid (Foto: AFP)

George Best

George Best foi outro jogador que enfrentou dificuldades financeiras após o fim da carreira. Ídolo do Manchester United, o ex-atacante levava um estilo de vida luxuoso fora dos gramados e enfrentou problemas relacionados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

- Gastei boa parte do meu dinheiro com bebidas, mulheres e carros. O resto eu desperdicei… - contou.

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