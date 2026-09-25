Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Caso Roberto Carlos: relembre craques que perderam fortunas

Campeão do Mundo pelo Brasil revelou ter perdido '99% de tudo o que tinha ganhado no futebol'

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/09/2026 13:40
Favorite o Lance! no Google
Roberto Carlos dá entrevista para a Fifa (Foto: Reprodução Fifa)
Roberto Carlos dá entrevista para a Fifa (Foto: Reprodução Fifa)

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Roberto Carlos detalhou, em entrevista recente, as dificuldades financeiras que enfrentou após a aposentadoria. Durante o Portugal Football Summit, o ex-lateral revelou ter perdido 99% do dinheiro que arrecadou ao longo da carreira. Entre os motivos apontados estão divergências com seus representantes e problemas familiares.

O comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia, em 14 de fevereiro de 2026 (Foto: Ryan sirius sun/getty images via afp)

Apostas esportivas: NBA e WNBA lançam nova carta contra bets

NBA
Há 35 minutos
Endrick em ação no amistoso entre Brasil e Austrália

Na Seleção, Ancelotti dá a Endrick e Estêvão espaço que não tiveram em seus clubes

Seleção Brasileira
Há 1 hora
Danilo marca um jogador da Austrália no amistoso

Danilo, do Botafogo, tem atuação segura e joga os 90 minutos em empate da Seleção

Botafogo
Há 1 hora

- Tive problemas com pessoas que me deixaram a conta zerada. Por causa de empresários e questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol - afirmou Roberto Carlos.

continua após a publicidade

O ex-jogador, porém, afirmou ter conseguido reorganizar as finanças com a ajuda de um amigo pessoal. Ao explicar as desavenças com o antigo representante, destacou que sempre se preparou para o período após a aposentadoria.

- Sempre pensei no pós-carreira. Quando decidi parar de jogar futebol, já tinha licença de diretor esportivo. Trabalhava com muitas marcas - analisou.

continua após a publicidade

Diante da situação financeira de Roberto Carlos, o Lance! reuniu outras três histórias de jogadores que enfrentaram dificuldades financeiras após a aposentadoria dos gramados. Confira a seguir.

Muller

Ídolo do São Paulo e ex-atacante da Seleção Brasileira, Muller explicou, em entrevista concedida em 2011, os motivos que o levaram a perder grande parte do dinheiro acumulado durante a carreira. Na ocasião, lamentou não ter se organizado financeiramente para o período após a aposentadoria dos gramados.

continua após a publicidade

- Errei muito na vida. Tive bons momentos financeiros, mas errei. Fiz muita bobagem. Gastei tudo com besteira (...) Gastei com vaidades pessoais. Gastei dinheiro com amigos de ocasião. Por eu ser uma pessoa generosa, muita gente se aproveitou mesmo de mim - revelou.

Muller chegou a morar de favor na casa de um ex-companheiro de São Paulo e trabalhou como treinador para ampliar suas fontes de renda. Ele também ficou três anos desempregado antes de retomar a carreira como comentarista esportivo em canais de televisão brasileiros.

continua após a publicidade

Arda Turan

Arda Turan foi outro ex-jogador de futebol que enfrentou dificuldades financeiras após encerrar a carreira. O turco, que se destacou pelo Atlético de Madrid antes de defender o Barcelona, revelou ter sofrido um prejuízo de quase US$ 14 milhões por conta da atuação de um diretor de um banco em Istambul.

Ela me enganou... "Se investir neste fundo, obterá lucros". Dei mais de 13,9 milhões (de dólares). Todo o dinheiro e o esforço que tive. O trabalho de anos, todas as minhas economias desapareceram de repente - disse.

continua após a publicidade
Arda Turan
Arda Turan durante partida pelo Atlético de Madrid (Foto: AFP)

George Best

George Best foi outro jogador que enfrentou dificuldades financeiras após o fim da carreira. Ídolo do Manchester United, o ex-atacante levava um estilo de vida luxuoso fora dos gramados e enfrentou problemas relacionados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

- Gastei boa parte do meu dinheiro com bebidas, mulheres e carros. O resto eu desperdicei… - contou.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Camisa do Corinthians

Corinthians

Corinthians perde recurso e terá de pagar pensão vitalícia a ex-jogador

Há 36 minutos
Samuel Lino em ação durante Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage às atuações de Lino e Pedro em empate do Brasil

Há 1 hora
Galvão Bueno

Fora de Campo

Galvão Bueno é sincero após empate do Brasil: 'Vergonha'

Há 2 horas
Jorginho, Arrascaeta e mascote do Flamengo em divulgação de ação de marca de cerveja

Flamengo

Flamengo gera 600 mil resgates de cerveja em ação-recorde; empresa esclarece dificuldades

Há 2 horas
Vini Jr em ação durante Austrália x Brasil, pelo amistoso internacional

Fora de Campo

Atuação de Vini Jr vira assunto após empate do Brasil: 'Só isso explica'

Há 3 horas
Denílson criticou desempenho da Amarelinha em primeiro amistoso (Foto: SAEED KHAN / AFP)

Fora de Campo

Denílson desabafa sobre Seleção Brasileira após empate

Há 3 horas
Mais LANCE!
Carlo Ancelotti, de terno, olhando para frente com expressão séria

Reação de Ancelotti com gol de Rayan viraliza: 'Constrangedor'

Rayan marca o primeiro gol da Amarelinha após Copa do Mundo (Foto: Érica Martin/Thenews2/Folhapress)

Torcida exalta gol de empate de Rayan em Austrália x Brasil

Carlo Ancelotti na beira do campo de Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional

Torcedores mandam recado a Carlo Ancelotti após Austrália x Brasil

Rayan comemorando gol de empate em Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional

Veja gols em Austrália x Brasil: Rayan marca o gol de empate

Hugo Souza em ação durante Austrália e Brasil

Falha de Hugo Souza vira assunto em Austrália x Brasil: 'Não dá'

Torcedores não gostaram da decisão de anulação do gol (Foto: SAEED KHAN / AFP)

Torcida reprova decisão de gol anulado em Brasil x Austrália

O australiano Harry Souttar (à esquerda) e o brasileiro Raphinha disputam a bola durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026

Gol perdido em Austrália x Brasil gera revolta: 'Não consegue'

Roberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo

Roberto Carlos revela perda de fortuna e alerta novos atletas

Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Neymar é alvo de piada em série Ted Lasso: 'Chora o tempo todo'

Vicente Seda - Seda sem Filtro (foto: João Fraga/Lance!)

Lance!TV estreia programa 'Seda sem filtro', que abordará bastidores do esporte

Carrascal em partida do Flamengo

Carrascal, do Flamengo, vira assunto após mudança no visual: 'Meu Deus'

Felipe Melo comparou Palmeiras e Flamengo

Felipe Melo é sincero sobre trabalho de Ancelotti na Seleção: 'Sem dúvida'

Carlo Ancelotti faz careta de boné amarelo e de agasalho da Seleção Brasileira

Fala de Ancelotti sobre limite de estrangeiros no futebol brasileiro viraliza