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Fim das bets cria debate entre torcedores na web: 'Mudei meu voto'

Debate sobre a proibição se estendeu à política nas redes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 23:19
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Lula assinando a Medida Provisória contra as bets
Lula assinando a Medida Provisória contra as bets (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (25) a proibição das bets no Brasil por meio de uma Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão muda o cenário do mercado de apostas no país e também afeta clubes de futebol que mantêm contratos de patrocínio com empresas do setor. Nas redes sociais, a medida provocou forte repercussão entre torcedores.

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No X, o debate foi além dos impactos das apostas no futebol. Enquanto alguns torcedores criticaram Lula e associaram a decisão às eleições e às disputas políticas, outros defenderam a medida e questionaram a relação dos clubes com as empresas do setor. Também houve manifestações sobre a dependência financeira do futebol em relação às bets e sobre os efeitos da proibição para as receitas das equipes.

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Veja a reação dos torcedores nas redes sociais:

Lula cita Flamengo e Corinthians

Durante um evento no Recife, Lula também criticou a dependência dos clubes em relação às casas de apostas e citou diretamente Flamengo e Corinthians. O presidente afirmou que as equipes terão de buscar outras fontes de receita caso o mercado de bets seja encerrado.

– Os clubes de futebol não têm o direito de querer sobreviver às custas do povo pobre que torce para o time. Aprovamos a Lei das SAFs para que os times virassem empresa, e ninguém virou empresa porque eles querem mamar nas bets! Sabe quanto o Flamengo recebe? R$ 240 milhões. Sabe o Corinthians? R$ 150 milhões. Vão ter que arranjar outra forma de ganhar dinheiro, porque a bet vai acabar! – disse Lula.

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Lula assinando a Medida Provisória contra as bets
Lula assinando a Medida Provisória contra as bets (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

A declaração ocorre após clubes brasileiros manifestarem preocupação com os impactos de uma eventual proibição. O Flamengo, que tem a Betano como patrocinadora máster, defendeu a manutenção de um mercado regulado, enquanto o Fluminense também apontou os efeitos financeiros de uma mudança imediata e pediu um período de transição.

Antes da decisão, 15 dos 20 clubes da Série A haviam assinado um manifesto contrário à proibição das apostas esportivas, alegando que a medida poderia provocar impactos sobre o futebol brasileiro.

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