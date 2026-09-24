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Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Jorge Jesus estreia com vitória por Portugal

Seleção portuguesa venceu País de Gales por 1 a 0

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 17:50
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O atacante português número 07, Cristiano Ronaldo, reage ao passe do zagueiro galês número 03, Neco Williams, durante a partida de futebol do grupo A4 da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA entre Portugal e País de Gales, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 de setembro de 2026
Capitão e referência de Portugal, Cristiano Ronaldo esteve presente na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

A era de Jorge Jesus no comando da Seleção de Portugal começou com resultado positivo. Atuando em Lisboa, a equipe lusa venceu o País de Gales na estreia do treinador ex-Flamengo pela Liga das Nações. O duelo ficou marcado por uma proposta mais vistosa em comparação ao trabalho anterior de Roberto Martínez, destacando-se a formação de uma nova dupla de ataque, com João Félix e Cristiano Ronaldo.

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O seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, aguarda o jogo de futebol do grupo A4 da fase da Liga das Nações da UEFA entre Portugal e País de Gales, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 de setembro de 2026
Técnico Jorge Jesus faz sua estreia oficial no banco de Portugal e garante os primeiros três pontos na Liga das Nações (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Titular absoluto no esquema de Mister, Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, foi a grande atração da partida. O camisa 7 esteve perto de balançar as redes em três oportunidades e chegou a marcar um gol no primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento após checagem do VAR, adiando o objetivo da busca pelo milésimo gol na carreira. A responsabilidade de selar o placar ficou com João Félix, que atuou em uma posição mais adiantada no ataque e acertou um belo chute de fora da área para garantir a vitória dos donos da casa.

O atacante português nº 11, João Félix, comemora com o companheiro de equipe, o meio-campista nº 23, Vitor Ferreira &quot;Vitinha&quot;, depois de marcar o primeiro gol de seu time durante a partida de futebol do grupo A4 da fase da Liga das Nações da UEFA, entre Portugal e País de Gales, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 de setembro de 2026
João Félix festeja o gol da vitória português por 1 a 0 sobre o País de Gales no Estádio José Alvalade (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Seguindo o planejamento físico traçado antes do jogo, Jorge Jesus substituiu Cristiano Ronaldo aos 23 minutos do segundo tempo para a entrada de Gonçalo Ramos. Com a saída do capitão, a equipe lusitana perdeu intensidade e enfrentou momentos de oscilação na reta final. País de Gales quase empatou após um arremate de Brennan Johnson acertar o travessão do goleiro Diogo Costa, mas o zagueiro Rúben Dias travou o chute no rebote de Koumas e evitou o gol galês.

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Apesar de diminuir o ritmo nos minutos decisivos — sem contar com Bernardo Silva, poupado no banco de reservas —, a Seleção Portuguesa deixou boa impressão em seu primeiro teste sob o comando de Jesus. O triunfo garante os três pontos e consolida o ponto de partida para a renovação tática proposta pelo comandante português na caminhada da Liga das Nações.

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