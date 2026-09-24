Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Jorge Jesus estreia com vitória por Portugal
Seleção portuguesa venceu País de Gales por 1 a 0
A era de Jorge Jesus no comando da Seleção de Portugal começou com resultado positivo. Atuando em Lisboa, a equipe lusa venceu o País de Gales na estreia do treinador ex-Flamengo pela Liga das Nações. O duelo ficou marcado por uma proposta mais vistosa em comparação ao trabalho anterior de Roberto Martínez, destacando-se a formação de uma nova dupla de ataque, com João Félix e Cristiano Ronaldo.
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Titular absoluto no esquema de Mister, Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, foi a grande atração da partida. O camisa 7 esteve perto de balançar as redes em três oportunidades e chegou a marcar um gol no primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento após checagem do VAR, adiando o objetivo da busca pelo milésimo gol na carreira. A responsabilidade de selar o placar ficou com João Félix, que atuou em uma posição mais adiantada no ataque e acertou um belo chute de fora da área para garantir a vitória dos donos da casa.
Seguindo o planejamento físico traçado antes do jogo, Jorge Jesus substituiu Cristiano Ronaldo aos 23 minutos do segundo tempo para a entrada de Gonçalo Ramos. Com a saída do capitão, a equipe lusitana perdeu intensidade e enfrentou momentos de oscilação na reta final. País de Gales quase empatou após um arremate de Brennan Johnson acertar o travessão do goleiro Diogo Costa, mas o zagueiro Rúben Dias travou o chute no rebote de Koumas e evitou o gol galês.
Apesar de diminuir o ritmo nos minutos decisivos — sem contar com Bernardo Silva, poupado no banco de reservas —, a Seleção Portuguesa deixou boa impressão em seu primeiro teste sob o comando de Jesus. O triunfo garante os três pontos e consolida o ponto de partida para a renovação tática proposta pelo comandante português na caminhada da Liga das Nações.
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