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Atlético recebe 'bolada' em premiação na Copa do Brasil: veja valores

Galo eliminou o rival Cruzeiro, avançou as semifinais e garantiu valor milionário

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
02/09/2026 15:52
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Time do Atlético Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Time do Atlético Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético se classificou para a semifinal da Copa do Brasil e garantiu mais uma premiação milionária na competição. O Galo eliminou o Cruzeiro ao vencer por 2 a 1, nesta terça-feira (1º), na Arena MRV. Com o avanço entre os quatro melhores do torneio, o clube garantiu mais R$ 9 milhões em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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O Atlético se classificou para a semifinal da Copa do Brasil e garantiu mais uma premiação milionária na competição. O Galo eliminou o Cruzeiro ao vencer por 2 a 1, nesta terça-feira (1º), na Arena MRV. Com o avanço entre os quatro melhores do torneio, o clube garantiu mais R$ 9 milhões em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Atlético já acumula uma verdadeira bolada apenas em premiações na competição, considerada a que mais distribui dinheiro no futebol brasileiro.

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O Galo entrou na Copa do Brasil já na quinta fase e, apenas pela participação nessa etapa, recebeu R$ 2 milhões. Depois, ao superar o Ceará e avançar às oitavas de final, o clube embolsou mais R$ 3 milhões.

Nas oitavas, o Atlético eliminou o Juventude e garantiu outros R$ 4 milhões em premiação. Agora, com a classificação diante do Cruzeiro nas quartas de final, o clube assegurou mais R$ 9 milhões.

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Somando os valores recebidos em todas as fases disputadas até aqui, o Atlético já acumula R$ 18 milhões em premiações na Copa do Brasil.

Quanto o Atlético ainda pode ganhar?

A premiação pode ficar ainda maior nas fases decisivas da competição. Caso avance à final, o Atlético terá duas possibilidades de faturamento. Se conquistar o título, o Galo receberá R$ 78 milhões de premiação. Em caso de vice-campeonato, o valor será de R$ 34 milhões.

Quem será o adversário na semifinal?

Na semifinal da Copa do Brasil, o Atlético enfrentará o vencedor do confronto gaúcho entre Grêmio e Internacional. As equipes empataram sem gols no jogo de ida. A partida de volta está marcada para esta quinta-feira (3), às 20h.

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Atletas comemoram gol contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atletas comemoram gol contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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