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Jornais espanhóis detonam atuação da Seleção Brasileira contra a Austrália

Jornais espanhóis detonam atuação da Seleção Brasileira após empate

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 10:30
Atualizado há 2 minutos
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Vini Jr em ação durante Austrália x Brasil, pelo amistoso internacional
Jornais apontam que Carlo Ancelotti enfrentará grandes desafios para devolver a identidade e o ritmo ao ataque brasileiro (Foto: Saeed Khan / AFP)

O desempenho apagado da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 contra a Austrália, nesta sexta-feira (25), repercutiu com fortes críticas na Europa. Os dois principais diários esportivos da Espanha, Marca e As, teceram duras análises sobre a atuação da equipe comandada por Carlo Ancelotti na estreia do ciclo para a Copa do Mundo de 2030, destacando a perda de identidade da Seleção Brasileira.

O australiano Nestory Irankunda (à direita) é parabenizado pelo técnico da Austrália, Tony Popovic, após marcar um gol durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em 25 de setembro de 2026

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Jornais apontam que Carlo Ancelotti enfrentará grandes desafios para devolver a identidade e o ritmo ao ataque brasileiro (Foto: Saeed Khan / AFP)

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O diário As foi contundente ao afirmar que o gol de cabeça anotado por Rayan nos acréscimos apenas "evitou o desastre", mas não mascarou os problemas estruturais. A publicação apontou um erro decisivo do goleiro Hugo Souza na cobrança de falta de Irankunda e detonou o futebol apresentado, cravando que a filosofia do famoso "jogo bonito" ficou definitivamente para trás. O veículo definiu o início do novo trabalho como "um claro fracasso" e ressaltou que astros como Vini Jr. e Endrick não conseguiram criar alternativas para vencer a defesa rival.

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Marca e As destacam atuação sem brilho da Amarelinha e apontam que o &quot;jogo bonito ficou para trás&quot;
Marca e As destacam atuação sem brilho da Amarelinha e apontam que o "jogo bonito ficou para trás" (Foto: Reprodução)

Na mesma linha, o jornal Marca decretou que o Brasil segue apresentando os mesmos vícios do ciclo anterior, classificando a equipe como um time "sem futebol e sem cara". Segundo a publicação, o golaço salvador nos minutos finais foi uma ação isolada de bola parada que não esconde a falta de mobilidade, imaginação e ímpeto do elenco em campo.

Marca e As destacam atuação sem brilho da Amarelinha e apontam que o &quot;jogo bonito ficou para trás&quot;
Marca e As destacam atuação sem brilho da Amarelinha e apontam que o "jogo bonito ficou para trás" (Foto: Reprodução)

A imprensa espanhola concluiu que Carlo Ancelotti terá um árduo trabalho pela frente para construir um padrão tático competitivo. Para os diários, o primeiro teste deixou claro que o Brasil precisa se reinventar rapidamente, já que os nomes de peso do setor ofensivo ainda não conseguiram engrenar o ritmo esperado vestindo a camisa amarela.

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