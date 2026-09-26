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Santos e Neymar lamentam morte de Naty Potira, torcedora do clube: 'Torça por nós aí de cima'

Comissária de bordo, a torcedora fanática do Peixe lutava contra um câncer metastático

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/09/2026 19:41
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Naty Potira
Naty Potira, torcedora do Santos, morre aos 39 anos (Foto: Reprodução/Santos)

Santos e Neymar usaram as redes sociais no início da noite deste sábado (26) para lementar a morte da comissária de bordo e influenciadora digital Natalia Potira, conhecida como Naty Potira, aos 39 anos. Torcedora fanática do Peixe, ela lutava contra um câncer metastático há cerca de três anos.

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Nas redes sociais, o clube publicou uma foto de Naty com a camisa do Santos e um texto emocionante: 'Uma torcedora apaixonada, que fez do Santos a sua vida e espalhou amor e felicidade para todos que tiveram a sorte de conhecê-la", diz um trecho.

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O camisa 10, por sua vez, republicou a foto do Santos e colocou na legenda: "Descanse em paz. Torça por nós aí de cima".

Veja a nota do Santos na íntegra

É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira.

Natália foi uma comissária de bordo que sempre exaltou o seu amor pelo Peixão. Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista, levando alegria por todos os lugares por onde passou, principalmente pela Vila Belmiro. Uma pessoa tão querida, que participou de inúmeras ações promovidas pelo clube, abrilhantando-as de uma forma que jamais esqueceremos, como, por exemplo, na conscientização do Outubro Rosa, causa que sempre defendeu e propagou.

Essa é a imagem que sempre teremos de Natália Potira: uma torcedora apaixonada, que fez do Santos a sua vida e espalhou amor e felicidade para todos que tiveram a sorte de conhecê-la.

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Muito obrigado, Naty. Muito obrigado por tudo o que você fez pelo clube e por todos que te amaram. Muita força aos familiares e amigos desta pessoa única, que jamais será esquecida.

Descanse em paz, nossa eterna Potira. 🖤

Naty Potira
Naty Potira, torcedora do Santos, morre aos 39 anos (Foto: Reprodução/Santos)

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