Santos e Neymar usaram as redes sociais no início da noite deste sábado (26) para lementar a morte da comissária de bordo e influenciadora digital Natalia Potira, conhecida como Naty Potira, aos 39 anos. Torcedora fanática do Peixe, ela lutava contra um câncer metastático há cerca de três anos.

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Nas redes sociais, o clube publicou uma foto de Naty com a camisa do Santos e um texto emocionante: 'Uma torcedora apaixonada, que fez do Santos a sua vida e espalhou amor e felicidade para todos que tiveram a sorte de conhecê-la", diz um trecho.

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O camisa 10, por sua vez, republicou a foto do Santos e colocou na legenda: "Descanse em paz. Torça por nós aí de cima".

Veja a nota do Santos na íntegra

É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira.

Natália foi uma comissária de bordo que sempre exaltou o seu amor pelo Peixão. Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista, levando alegria por todos os lugares por onde passou, principalmente pela Vila Belmiro. Uma pessoa tão querida, que participou de inúmeras ações promovidas pelo clube, abrilhantando-as de uma forma que jamais esqueceremos, como, por exemplo, na conscientização do Outubro Rosa, causa que sempre defendeu e propagou.

Essa é a imagem que sempre teremos de Natália Potira: uma torcedora apaixonada, que fez do Santos a sua vida e espalhou amor e felicidade para todos que tiveram a sorte de conhecê-la.

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Muito obrigado, Naty. Muito obrigado por tudo o que você fez pelo clube e por todos que te amaram. Muita força aos familiares e amigos desta pessoa única, que jamais será esquecida.

Descanse em paz, nossa eterna Potira. 🖤