Terremoto no Japão mobiliza Zico, que tranquiliza fãs e família Galinho gravou vídeo e afirmou que está em segurança com a família

O forte terremoto que atingiu o sul do Japão na terça-feira (28) provocou apreensão entre brasileiros que têm familiares ou conhecidos no país. Um dos nomes que mais recebeu mensagens de preocupação foi o ex-jogador Zico, maior ídolo da história do Flamengo e também do Kashima Antlers. Em contato com a reportagem do Lance!, na noite de terça-feira, o Galinho respondeu na manhã desta quarta (29) para tranquilizar fãs, amigos e familiares sobre sua situação.

— Estamos bem. Estamos bem longe, no norte, em Sapporo, na Ilha de Hokaido — resumiu Zico, em mensagem enviada à reportagem.

Pouco depois, o ex-camisa 10 publicou um vídeo em suas redes sociais explicando que está em uma região ao norte do Japão, distante da área mais atingida pelo tremor. No pronunciamento, ele lamentou os estragos causados pelo terremoto, prestou solidariedade às vítimas e demonstrou confiança na capacidade de recuperação do país.

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— Passando para dar tranquilidade a todos. No Japão, teve um terremoto de grandes proporções. Coincidentemente, a cidade afetada também se chama Kashima, do lado sul do país. É uma cidade grande, aconteceu o fato lá. Nós estamos, com a família no norte, distante. Lamentamos tudo isso que aconteceu. Pela estrutura que o Japão tem, logo logo tudo estará recuperado. Lamentamos o que aconteceu com algumas pessoas. Estamos tranquilos, sem preocupações. Podem ficar certos que a gente está aqui e feliz pela preocupação de todos. O telefone não parou. Estamos com a escola de futebol Zico 10 e está tudo bem. Um abraço e que o Japão possa superar todos esses problemas que aconteceram ontem — afirmou o Galinho, no vídeo.

O terremoto, de magnitude preliminar 7,1, teve epicentro na província de Kumamoto, no sul do Japão, e provocou danos em diversas cidades da região. As autoridades japonesas confirmaram dezenas de feridos, registraram incêndios, interrupções no fornecimento de energia elétrica, rachaduras em rodovias e danos em pontes e edifícios. Equipes de resgate também atuaram em um shopping center parcialmente destruído no município de Kashima, onde havia relatos de pessoas presas sob os escombros.

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Logo após o tremor, o governo japonês mobilizou forças de emergência e emitiu alertas para possíveis réplicas, orientando moradores das áreas afetadas a procurarem locais seguros. O sistema de prevenção e resposta a desastres do país entrou em ação imediatamente, minimizando riscos em uma região acostumada à atividade sísmica, mas que voltou a viver momentos de tensão diante da força do abalo.

Apesar da distância em relação ao epicentro, Zico acompanhou com preocupação as notícias sobre o terremoto. O ex-jogador mantém uma ligação histórica com o Japão desde o início da década de 1990, quando se tornou o principal nome do Kashima Antlers e ajudou a transformar o clube em uma das maiores potências do futebol japonês. Atualmente, ele está no país acompanhado da família para atividades da escola de futebol Zico 10, projeto voltado ao desenvolvimento de jovens atletas.

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Ao gravar o vídeo, o Galinho fez questão de agradecer o carinho recebido desde que a notícia do terremoto ganhou repercussão internacional e reforçou que todos que o acompanham na viagem estão em segurança.

Terremoto no Japão preocupa Zico que tranquiliza fãs (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

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