Grêmio encara Internacional na Copa do Brasil com retrospecto alarmante como visitante Tricolor ainda não venceu como visitante na Série A em 2026

O Grêmio chega para o primeiro Gre-Nal das quartas de final da Copa do Brasil assombrado por um problema que tem se repetido ao longo da temporada: o desempenho fora de casa. O Tricolor visita o Internacional nesta quinta-feira (27), às 20h, no Beira-Rio, ainda sem ter vencido como visitante pelo Campeonato Brasileiro em 2026.

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Em 12 partidas disputadas fora de casa na Série A, o Grêmio soma quatro empates e oito derrotas. O aproveitamento coloca a equipe na 17ª posição entre os visitantes da competição, com apenas seis gols marcados e 18 sofridos. Além de ainda não ter conquistado uma vitória, o time comandado por Luís Castro apresenta dificuldades para balançar as redes longe da Arena.

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A sequência mais recente reforça o cenário. Nas duas últimas partidas pelo Brasileirão, ambas como visitante, o Grêmio saiu derrotado e não conseguiu marcar. Primeiro, perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG. Depois, foi superado pelo Bragantino por 1 a 0.

Luis Castro comandando o Grêmio contra o Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

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O momento dos dois rivais no Campeonato Brasileiro também aumenta a importância do clássico. Grêmio e Internacional chegam às quartas de final da Copa do Brasil dividindo a mesma faixa da tabela da Série A, ambos com 25 pontos e envolvidos na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

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O Grêmio ocupa a 15ª colocação, com os 25 pontos conquistados em 23 rodadas. O Internacional também soma 25 pontos e aparece logo abaixo, em 16º. No entanto, enquanto o Colorado terá o fator casa a seu favor no primeiro duelo do mata-mata, o Tricolor precisará superar justamente sua principal dificuldade na temporada: jogar como visitante.

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Confrontos diretos entre Internacional e Grêmio

O Gre-Nal mais recente, pela 11ª rodada do Brasileirão em 11 de abril, terminou empatado por 0 x 0 no próprio Beira-Rio.

No Campeonato Gaúcho, os rivais se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. O Grêmio goleou por 3 x 0 na Arena em 1º de março, mas o Internacional respondeu com 4 x 2 no Beira-Rio em 25 de janeiro.

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O histórico recente mostra equilíbrio: nos últimos 15 encontros em todas as competições, o Internacional venceu seis, o Grêmio quatro e cinco terminaram empatados, panorama que reduz a utilidade preditiva do retrospecto para este jogo específico.

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