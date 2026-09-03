Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Grêmio bate o Internacional e avança às semifinais da Copa do Brasil

Tricolor gaúcho venceu o Gre-Nal 454 por 3 a 1

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 21:55
Atualizado há 28 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Carlos Vinicius marcou dois gols na classificação do Grêmio, na Copa do Brasil
Carlos Vinicius marcou dois gols na classificação do Grêmio na Copa do Brasil (Foto: Leonardo Mayer/Ag. F8/Folhapress)

O Grêmio venceu o Internacional por 3 a 1, nesta quinta-feira (3), na Arena do Grêmio, e garantiu a última vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Carlos Vinícius marcou dois gols no primeiro tempo e Krovinovic ampliou na segunda etapa. Vitinho descontou para o Colorado. Com a classificação, o Tricolor Gaúcho terá o Atlético-MG como adversário na próxima fase.

A vaga foi definida após o empate sem gols no jogo de ida, disputado no Beira-Rio. As semifinais estão previstas para os dois primeiros domingos de novembro. Os jogos de ida serão disputados no dia 1º de novembro, enquanto as partidas de volta estão marcadas para 8 de novembro, conforme o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

➡️ Simule as semifinais da Copa do Brasil!

Como foi Grêmio x Internacional?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado por um jogo truncado, com muitas faltas e cinco cartões amarelos. Mais efetivo, o Grêmio aproveitou as oportunidades que teve e construiu uma vantagem importante antes do intervalo. Carlos Vinícius foi o destaque da etapa inicial ao marcar os dois gols do Tricolor Gaúcho em apenas duas finalizações.

Após escanteio cobrado por Pavon, Wallace cabeceou, a bola desviou em Bruno Henrique e sobrou para Carlos Vinícius, que finalizou para as redes. O segundo veio oito minutos depois: Amuzu recebeu pela esquerda, avançou em velocidade e encontrou o camisa 95, que tocou na saída de Matheus Cunha para ampliar.

continua após a publicidade

O Internacional ainda criou boas oportunidades e levou perigo principalmente com Alan Patrick e Bernabei, mas não conseguiu diminuir a diferença. Com o 2 a 0 no placar, o Grêmio foi para o intervalo em vantagem.

Grêmio e o Internacional, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2026, realizada na Arena do Gremio, em Porto Alegre, nesta quinta-feira, 3 de setembro de 2026.
Grêmio e Internacional no jogo de volta das quartas Copa do Brasil (Foto: Leonardo Mayer/Ag. F8/Folhapress)

Segundo tempo

O Grêmio voltou do intervalo administrando a vantagem, enquanto o Internacional tentou assumir o controle das ações ofensivas. O Colorado passou a trocar passes no campo de ataque e buscar os cruzamentos, mas encontrou dificuldades para finalizar. O Tricolor, por sua vez, ainda levou perigo em contra-ataques e chegou a marcar com Carlos Vinícius aos cinco minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

continua após a publicidade

Aos 17 minutos, Carlos Vinícius teve outra boa oportunidade e obrigou Matheus Cunha a fazer grande defesa. Cinco minutos depois, porém, o Grêmio ampliou: Amuzu tabelou com Tetê e encontrou Krovinovic livre dentro da área. O meia dominou e bateu cruzado para fazer 3 a 0.

Mesmo em desvantagem, o Internacional não desistiu e passou a pressionar. Alan Patrick e Carbonero exigiram boas defesas de Weverton, que também parou uma finalização de Villagra. Aos 33 minutos, a insistência colorada deu resultado: Alan Patrick cruzou para Vitinho, que apareceu livre na frente do goleiro e descontou de cabeça.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 3 X 1 INTERNACIONAL
QUARTAS DE FINAL - COPA DO BRASIL (VOLTA)

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de setembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);
📺 Onde assistir: Amazon Prime
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Escalações:

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Carlos Vinicius e Amuzu.

continua após a publicidade

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Thiago Maia, Villagra e Alan Patrick; Bernabei e Tonny Sanabria.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Time do Grêmio perfilado para enfrentar o Internacional, pela Copa do Brasil

Futebol Nacional

Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?

Há 21 minutos
Copa do Brasil taça

Futebol Nacional

Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais

Há 35 minutos
Jogadadores de Vasco e Palmeiras disputando bola

Futebol Nacional

Vasco x Palmeiras: veja retrospecto do confronto em mata-matas

Há 1 hora
Grêmio e Internacional estão se enfrentando pela Copa do Brasil

Futebol Nacional

Veja gols em Grêmio x Internacional: Carlos Vinícius e Krovinovic marcam

Há 2 horas
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians

Memphis volta aos treinos no Corinthians; Vitinho inicia transição

Há 2 horas
Wilton Pereira Sampaio apitará a partida entre Cienciano e Torque na Sul-Americana

Futebol Nacional

Sul-Americana: Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas

Há 2 horas
Mais LANCE!
Taça da Libertadores

Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da Libertadores

Felipe Melo criticou fase de Gabigol no Santos

Felipe Melo critica titular do Santos: 'Está numa fase horrível'

Breno Bidon durante partida do Corinthians na temporada

Breno Bidon decide ficar no Corinthians após proposta do Besiktas

Lescano fazendo movimento de chute

Vasco acerta a contratação do meia Alan Lescano

Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN

Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

Jogadores de Internacional e Grêmio discutem no primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil

Alan Patrick trava duelo no Gre-Nal e pode superar D'Alessandro

Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco contra o Olimpia

Pedro Emanuel confirma 'DNA copeiro' no Vasco e mantém invencibilidade em mata-matas

Cebolinha faz treino com bola no Ninho do Urubu

Cebolinha, do Flamengo, recusa o Botafogo após primeira investida e prioriza sair do país

Internacional e Grêmio empataram no Beira-Rio

Por que o Grêmio vai ganhar o Gre-Nal

Novo terceiro uniforme do Inter com referências ao título Mundial de 2006.

Por que o Inter vai ganhar o Gre-Nal

Camisa II do Botafogo utilizada pelo time sub-20

Botafogo denuncia suposto golpe nas categorias de base

Nicco do São Paulo pela Seleção

Joia do São Paulo entra na mira de gigantes da Europa

Neymar deixa o gramado da Vila Belmiro com dores

Entenda o que afetou o gramado da Vila Belmiro, alvo de críticas de Neymar