Grêmio bate o Internacional e avança às semifinais da Copa do Brasil
Tricolor gaúcho venceu o Gre-Nal 454 por 3 a 1
O Grêmio venceu o Internacional por 3 a 1, nesta quinta-feira (3), na Arena do Grêmio, e garantiu a última vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Carlos Vinícius marcou dois gols no primeiro tempo e Krovinovic ampliou na segunda etapa. Vitinho descontou para o Colorado. Com a classificação, o Tricolor Gaúcho terá o Atlético-MG como adversário na próxima fase.
A vaga foi definida após o empate sem gols no jogo de ida, disputado no Beira-Rio. As semifinais estão previstas para os dois primeiros domingos de novembro. Os jogos de ida serão disputados no dia 1º de novembro, enquanto as partidas de volta estão marcadas para 8 de novembro, conforme o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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Como foi Grêmio x Internacional?
Primeiro tempo
O primeiro tempo foi marcado por um jogo truncado, com muitas faltas e cinco cartões amarelos. Mais efetivo, o Grêmio aproveitou as oportunidades que teve e construiu uma vantagem importante antes do intervalo. Carlos Vinícius foi o destaque da etapa inicial ao marcar os dois gols do Tricolor Gaúcho em apenas duas finalizações.
Após escanteio cobrado por Pavon, Wallace cabeceou, a bola desviou em Bruno Henrique e sobrou para Carlos Vinícius, que finalizou para as redes. O segundo veio oito minutos depois: Amuzu recebeu pela esquerda, avançou em velocidade e encontrou o camisa 95, que tocou na saída de Matheus Cunha para ampliar.
O Internacional ainda criou boas oportunidades e levou perigo principalmente com Alan Patrick e Bernabei, mas não conseguiu diminuir a diferença. Com o 2 a 0 no placar, o Grêmio foi para o intervalo em vantagem.
Segundo tempo
O Grêmio voltou do intervalo administrando a vantagem, enquanto o Internacional tentou assumir o controle das ações ofensivas. O Colorado passou a trocar passes no campo de ataque e buscar os cruzamentos, mas encontrou dificuldades para finalizar. O Tricolor, por sua vez, ainda levou perigo em contra-ataques e chegou a marcar com Carlos Vinícius aos cinco minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.
Aos 17 minutos, Carlos Vinícius teve outra boa oportunidade e obrigou Matheus Cunha a fazer grande defesa. Cinco minutos depois, porém, o Grêmio ampliou: Amuzu tabelou com Tetê e encontrou Krovinovic livre dentro da área. O meia dominou e bateu cruzado para fazer 3 a 0.
Mesmo em desvantagem, o Internacional não desistiu e passou a pressionar. Alan Patrick e Carbonero exigiram boas defesas de Weverton, que também parou uma finalização de Villagra. Aos 33 minutos, a insistência colorada deu resultado: Alan Patrick cruzou para Vitinho, que apareceu livre na frente do goleiro e descontou de cabeça.
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✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 3 X 1 INTERNACIONAL
QUARTAS DE FINAL - COPA DO BRASIL (VOLTA)
📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de setembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);
📺 Onde assistir: Amazon Prime
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Escalações:
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Carlos Vinicius e Amuzu.
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Thiago Maia, Villagra e Alan Patrick; Bernabei e Tonny Sanabria.
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