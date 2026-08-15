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Clube alemão anuncia ex-padrasto de Neymar como reforço

Ínfluenciador viveu romance com mãe do jogador do Santos em 2020

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 15:51
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Jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (20) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar em ação pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Gonçalves, mãe do atacante Neymar, do Santos, está de volta ao futebol. Aos 28 anos, ele foi anunciado neste sábado (15) como novo reforço do FC Altenbochum, da sétima divisão do futebol alemão.

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O clube é localizado na cidade de Bochum, localizada a 516 km da capital Berlim. O FC Altenbochum anunciou o reforço com bastante otimismo nas redes sociais e destacou os pontos fortes do novo atleta, dando destaque para a velocidade, criação e potencia no chute.

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— O FC Altenbochum anuncia mais uma contratação para o time principal: Tiago de Silva Ramos chega e trará um novo fôlego ao nosso ataque! O brasileiro é um meia-atacante nato e pode atuar em diversas posições – como centroavante ou atrás do atacante. Ele traz exatamente o que os zagueiros não gostam: velocidade, criatividade e um chute potente — inicia a publicação do clube, antes de completar.

— Estamos convencidos de que Tiago dará o salto para a Landesliga (sexta divisão) e será um grande reforço para o nosso time principal na próxima temporada. Bem-vindo ao Altenbochum, Tiago – mostre-nos o que você pode fazer! — concluiu.

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Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, foi anunciado por clube alemão
Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, foi anunciado por clube alemão (Foto: Reprodução/Instagram)

Relacionamento de Tiago com mãe de Neymar

A relação de Tiago Ramos com Nadine Gonçalves, mãe do atacante Neymar, aconteceu durante abril de 2020. O anúncio da união deles aconteceu em meio a um domingo de Páscoa, por meio de uma publicação nas redes sociais.

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O relacionamento foi marcado por turbulências. Conflitos públicos entre o influenciador e a mãe do camisa 10 do Santos aconteceram diversas vezes nas redes sociais. A instabilidade chegou ao fim meses após o início do namoro.

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Tiago Ramos e Nadine
Tiago Ramos assumiu o namoro com Nadine, mãe de Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)
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