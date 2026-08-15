Clube alemão anuncia ex-padrasto de Neymar como reforço Ínfluenciador viveu romance com mãe do jogador do Santos em 2020

Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Gonçalves, mãe do atacante Neymar, do Santos, está de volta ao futebol. Aos 28 anos, ele foi anunciado neste sábado (15) como novo reforço do FC Altenbochum, da sétima divisão do futebol alemão.

➡️ Pré-temporada de João Pedro pelo Chelsea repercute: 'Está mordido'

O clube é localizado na cidade de Bochum, localizada a 516 km da capital Berlim. O FC Altenbochum anunciou o reforço com bastante otimismo nas redes sociais e destacou os pontos fortes do novo atleta, dando destaque para a velocidade, criação e potencia no chute.

continua após a publicidade

➡️ Vidente crava resultado de Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

— O FC Altenbochum anuncia mais uma contratação para o time principal: Tiago de Silva Ramos chega e trará um novo fôlego ao nosso ataque! O brasileiro é um meia-atacante nato e pode atuar em diversas posições – como centroavante ou atrás do atacante. Ele traz exatamente o que os zagueiros não gostam: velocidade, criatividade e um chute potente — inicia a publicação do clube, antes de completar.

— Estamos convencidos de que Tiago dará o salto para a Landesliga (sexta divisão) e será um grande reforço para o nosso time principal na próxima temporada. Bem-vindo ao Altenbochum, Tiago – mostre-nos o que você pode fazer! — concluiu.

continua após a publicidade

Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, foi anunciado por clube alemão (Foto: Reprodução/Instagram)

Relacionamento de Tiago com mãe de Neymar

A relação de Tiago Ramos com Nadine Gonçalves, mãe do atacante Neymar, aconteceu durante abril de 2020. O anúncio da união deles aconteceu em meio a um domingo de Páscoa, por meio de uma publicação nas redes sociais.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O relacionamento foi marcado por turbulências. Conflitos públicos entre o influenciador e a mãe do camisa 10 do Santos aconteceram diversas vezes nas redes sociais. A instabilidade chegou ao fim meses após o início do namoro.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.