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Festa nas arquibancadas e homenagem a Allan: o pré-jogo de Palmeiras x Santos

Torcida alviverde promete festa e casa cheia para jogo decisivo entre Palmeiras x Santos, no Nubank Parque

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
26/08/2026 21:12
Atualizado há 2 minutos
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Allan foi homeageado pelo Palmeiras
Allan recebeu homenagem da preisdente Leila Pereira e de João Paulo Sampaio (Foto: Divulgação / Leila Pereira)

Antes de a bola rolar para Palmeiras e Santos pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (26), o Verdão homenageou Allan, que está se transferindo para o Manchester City, da Inglaterra, e recebeu um quadro das mãos da presidente Leila Pereira. João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base, também esteve presente. (Veja abaixo)

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Nas arquibancadas, a torcida alviverde promete festa grande quando o time entrar em campo para o clássico. A maior organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde programou uma festa por todos os lados da arena palmeirense, com direito a mosaicos em homenagem ao aniversário de 112 anos do clube, além das tradicionais cores verde, branco e vermelho por outras partes do estádio e, é claro, um mosaicos com as iniciais do clube "SEP", o ano de fundação, 1914, e um desenho da Cruz de Savoia.

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Antes da partida, nas redes sociais, os torcedores já se planejavam para entrar mais cedo no Nubank Parque para dar início à preparação para festa. Foi divulgado, inclusive, imagem com a programação de casa mosaico nas dependências do arena, coisa que normalmente não é feita de forma antecopada.

A expectativa é de que a casa esteja cheia, já que é torcida única e um jogo muito importante na temporada. Na última atualização de venda de ingressos, o clube já havia divulgado que vendeu 38.300 entradas para a partida desta noite.

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Nubank Parque recebe Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)
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