Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Mirassol
Equipes se enfrentam às 19h30 desta quarta-feira
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Mirassol na noite desta quarta-feira (2), em partida atrasada da 4ª rodada do Brasileirão. Para a partida no Maracanã, que contará com mais de 55 mil pessoas, o treinador português promoveu mudanças em comparação ao time que iniciou o clássico com o Botafogo na última rodada.
Entre as mudanças de Leonardo Jardim para o jogo contra o Mirassol: Varela, Lucas Paquetá e Carrascal começam a partida entre os titulares, enquanto Emerson Royal, Arrascaeta e Luiz Araújo ficam como opções no banco de reservas. De volta após cumprir suspensão, Bruno Henrique também inicia o duelo entre os suplentes.
Escalação do Flamengo
A escalação do Flamengo para pegar o Mirassol é: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
Desfalques no Flamengo para enfrentar o Mirassol
Assim como nos últimos jogos, Alex Sandro, Nico De la Cruz e Vitão. Os três jogadores realizam trabalhos em campo com a preparação física. A expectativa, agora, é pelo retorno do trio para a partida contra o Remo no domingo.
Reforços regularizados no BID
Nesta quarta-feira (2), os dois novos reforços do Flamengo, Anthony Valencia e Joaquín Freitas, foram regularizados oficialmente no BID da CBF e já estão aptos para atuar pelo clube. Apesar da liberação, porém, a dupla não foi relacionada para o confronto contra o Mirassol.
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Mirassol
🏆 Brasileirão – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
👁️ Onde assistir: Premiere
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
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