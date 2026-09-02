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Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Mirassol

Equipes se enfrentam às 19h30 desta quarta-feira

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 18:32
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Jogadores do Flamengo perfilados para partida contra o Cruzeiro pela Libertadores
Jogadores do Flamengo perfilados (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Mirassol na noite desta quarta-feira (2), em partida atrasada da 4ª rodada do Brasileirão. Para a partida no Maracanã, que contará com mais de 55 mil pessoas, o treinador português promoveu mudanças em comparação ao time que iniciou o clássico com o Botafogo na última rodada.

Entre as mudanças de Leonardo Jardim para o jogo contra o Mirassol: Varela, Lucas Paquetá e Carrascal começam a partida entre os titulares, enquanto Emerson Royal, Arrascaeta e Luiz Araújo ficam como opções no banco de reservas. De volta após cumprir suspensão, Bruno Henrique também inicia o duelo entre os suplentes.

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Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para pegar o Mirassol é: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Flamengo sofreu uma virada para Cruzeiro no último lance de jogo (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)
Jardim define escalação do Flamengo (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Desfalques no Flamengo para enfrentar o Mirassol

Assim como nos últimos jogos, Alex Sandro, Nico De la Cruz e Vitão. Os três jogadores realizam trabalhos em campo com a preparação física. A expectativa, agora, é pelo retorno do trio para a partida contra o Remo no domingo.

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Reforços regularizados no BID

Nesta quarta-feira (2), os dois novos reforços do Flamengo, Anthony Valencia e Joaquín Freitas, foram regularizados oficialmente no BID da CBF e já estão aptos para atuar pelo clube. Apesar da liberação, porém, a dupla não foi relacionada para o confronto contra o Mirassol.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Mirassol
🏆 Brasileirão – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
👁️ Onde assistir: Premiere

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Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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