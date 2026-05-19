O Boca Juniors está empatando em 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta terça-feira 19), na Bombonera, em duelo válido pela 5ª rodada da Libertadores. Com jogo equilibrado, a equipe argentina abriu o placar cedo com gol de Merentiel, e na segunda etapa Fagner empatou para o Cabuloso. No entanto, o que chamou atenção foi o lance de Christian sozinho.

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Aos 17 minutos da segunda etapa, o atacante Christian perde um gol com o gol vazio. Sinisterra, Kaiki, Kaio Jorge e Matheus Pereira fazem linda jogada pela esquerda. O 10 vai ao fundo e rola na medida para Christian, que antecipa goleiro e zagueiro, mas não acerta o gol.

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram o jogador que poderia ter virado o jogo na oportunidade.

➡️Veja gols em Boca Juniors x Cruzeiro: Merentiel abre o placar e Fagner empata

Veja a repercussão:

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Boca Juniors

✅ FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS X CRUZEIRO

LIBERTADORES- 5ª RODADA

📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: Paramount +

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

📺 VAR: Ángel Arteaga (VEN)

➡️Atuação de Kaio Jorge repercute entre torcedores do Cruzeiro: 'Não consegue'

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