Gol perdido em Boca Juniors x Cruzeiro revolta torcedores: 'Inacreditável'
Cabuloso disputa partida decisiva na Bombonera pela Libertadores
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O Boca Juniors está empatando em 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta terça-feira 19), na Bombonera, em duelo válido pela 5ª rodada da Libertadores. Com jogo equilibrado, a equipe argentina abriu o placar cedo com gol de Merentiel, e na segunda etapa Fagner empatou para o Cabuloso. No entanto, o que chamou atenção foi o lance de Christian sozinho.
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Aos 17 minutos da segunda etapa, o atacante Christian perde um gol com o gol vazio. Sinisterra, Kaiki, Kaio Jorge e Matheus Pereira fazem linda jogada pela esquerda. O 10 vai ao fundo e rola na medida para Christian, que antecipa goleiro e zagueiro, mas não acerta o gol.
Nas redes sociais, torcedores não perdoaram o jogador que poderia ter virado o jogo na oportunidade.
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Veja a repercussão:
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Boca Juniors
✅ FICHA TÉCNICA
BOCA JUNIORS X CRUZEIRO
LIBERTADORES- 5ª RODADA
📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de maio, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)
📺 Onde assistir: Paramount +
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
📺 VAR: Ángel Arteaga (VEN)
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