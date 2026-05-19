Boca Juniors e Cruzeiro estão se enfrentando na noite desta terça-feira (19), na Bombonera, em duelo válido pela 5ª rodada da Libertadores. Com jogo equilibrado, a equipe argentina abriu o placar cedo com gol de Merentiel, no entanto, o que chamou atenção na primeira etapa foi a atuação de Kaio Jorge.

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Na última partida do Cruzeiro contra o Goiás na última quarta-feira (12), o jogador havia voltado de uma recuperação de pubalgia e marcado o gol da vitória, apesar de balançar as redes, o atacante afirmou que não estava 100% fisicamente.

– Pubalgia é bem difícil de tratar, ainda mais quando não conseguimos não parar de jogar. Esse calendário tem dificultado, mas estamos organizando bem, me poupando em alguns jogos para me recuperar o mais rápido possível […] Meu tratamento, chego cedo no clube, trato. Treino, trato de novo. E quando vou dormir, trato de novo. Estou em processo de evolução, me sentindo melhor, logo estarei 100% fisicamente – disse o jogador.

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➡️Veja gol em Boca Juniors x Cruzeiro: Merentiel abre o placar

E durante a partida desta terça-feira, o atacante não vem fazendo uma boa partida, tendo como exemplo um lance aos 30 minutos da primeira etapa onde Matheus Pereira acionou Kaio Jorge pela ponta direita, o atacante arrancou com muita velocidade, deixando o marcador para trás e entrando na área - mas teve finalização defendida após adiantar um pouco a bola.

O lance, irritou os torcedores nas redes sociais após uma sequência de erros, com alguns internautas apontando o fato do jogador não estar recuperado e outros afirmando que ele deveria pegar banco.

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Veja a repercusão:

Kaio Jorge foi o autor do gol da classificação em Cruzeiro e Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Boca Juniors

✅ FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS X CRUZEIRO

LIBERTADORES- 5ª RODADA

📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: Paramount +

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

📺 VAR: Ángel Arteaga (VEN)

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