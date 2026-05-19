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Veja gols em Boca Juniors x Cruzeiro: Merentiel abre o placar e Fagner empata

As equipes se encontram em duelo válido pela 5ª rodada da Libertadores

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 19/05/2026
21:56
Atualizado há 0 minutos
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Boca Juniors abre o placar diante do Cruzeiro com gol de Merentiel. (Foto: MARCOS BRINDICCI / AFP)
imagem cameraBoca Juniors abre o placar diante do Cruzeiro com gol de Merentiel. (Foto: MARCOS BRINDICCI / AFP)
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O Boca Juniors abre o placar diante do Cruzeiro, nesta terça-feira 19), na Bombonera, em duelo válido pela 5ª rodada da Libertadores. Com jogo equilibrado, a equipe argentina abriu o placar cedo com gol de Merentiel, e na segunda etapa Fagner empata para o Cabuloso.

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Aos 15 minutos da primeira etapa da partida, o atacante marcou o primeiro gol da partida quando o Paredes cobrou um escanteio com veneno, que o passe sobra para o Otávio e Merentiel completa para as redes.

Veja o primeiro gol:

Aos 8 minutos da segunda etapa, o Cruzeiro troca passes com paciência, Kaiki vai ao fundo pela esquerda e cruza para trás. A bola cruza toda a área, e o lateral direito do Fagner domina e finaliza forte, no canto de Brey.

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Veja o gol do empate:

Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentam pela Libertadores
Cruzeiro e Boca Juniors na partida de ida no Mineirão. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Boca Juniors

✅ FICHA TÉCNICA
BOCA JUNIORS X CRUZEIRO
LIBERTADORES- 5ª RODADA

📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de maio, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)
📺 Onde assistir: Paramount +

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
📺 VAR: Ángel Arteaga (VEN)

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