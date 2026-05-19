Com baixa importante! Confira escalação do Boca Juniors contra o Cruzeiro

O Boca Juniors fará um jogo de vida ou morte contra o Cruzeiro na noite desta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera. Para a partida, o técnico Claudio Ubeda não poderá contar com o atacante Adam Bareiro, que sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita.

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Sendo assim, dois jogadores disputaram uma vaga na escalação: Milton Giménez e Ángel Romero. Antes da partida, o favorito era o ex-Corinthians.

Giménez está com um problema no tornozelo e seu momento irregular, faz com que o ex-Corinthians seja a opção mais plausível. Porém, o primeiro foi o escolhido.

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Para enfrentar o Cruzeiro, a escalação do Boca Juniors vem com: Brey; Braida, Di Lollo, Costa, Blanco; Belmonte, Paredes, Delgado, Aranda; Giménez, Merentiel

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Histórico de Cruzeiro x Boca Juniors

No retrospecto contra os argentinos, os mineiros também não levam vantagem. Foram 17 confrontos, com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.

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Time do Boca Juniors (Foto: Divulgação Boca)

28/04/2026 — Boca Juniors 0 -1 Cruzeiro (Libertadores)

— Boca Juniors 0 -1 Cruzeiro (Libertadores) 22/08/2024 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Sul-Americana)

— Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Sul-Americana) 15/08/2024 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Sul-Americana)

— Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Sul-Americana) 04/10/2018 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Copa Libertadores) 19/09/2018 — Boca Juniors 2-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 2-0 Cruzeiro (Copa Libertadores) 07/05/2008 — Cruzeiro 1-2 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 1-2 Boca Juniors (Copa Libertadores) 30/04/2008 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Copa Libertadores) 23/10/1997 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)

— Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores) 03/09/1997 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)

— Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores) 23/10/1996 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)

— Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores) 17/10/1996 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)

— Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores) 06/04/1994 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Libertadores) 16/03/1994 — Boca Juniors 1-2 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 1-2 Cruzeiro (Copa Libertadores) 31/05/1992 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Supercopa Masters)

— Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Supercopa Masters) 14/09/1977 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Copa Libertadores) 11/09/1977 — Cruzeiro 1-0 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 1-0 Boca Juniors (Copa Libertadores) 06/09/1977 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)

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