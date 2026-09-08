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Próximo do Vasco, Gabriel Pereira acompanha jogo contra o Santa Fe

Zagueiro do Copenhague está perto de chegar ao Cruz-Maltino

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 19:49
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Gabriel Pereira com os braços abertos
Gabriel Pereira comemorando gol pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman, FCK Media)

O zagueiro Gabriel Pereira, próximo de ser anunciado pelo Vasco, publicou uma foto nas redes sociais acompanhando o jogo do Cruz-Maltino contra o Santa Fe, nesta terça-feira (8). As equipes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O registro foi feito pelo defensor enquanto assistia ao primeiro tempo da partida. Gabriel Pereira está nos ajustes finais para ser contratado pelo Vasco e deve viajar para o Rio de Janeiro nos próximos dias.

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➡️Vasco encaminha contratação do zagueiro Gabriel Pereira

Gabriel Pereira está perto de reforçar o Vasco

O Vasco retomou as negociações com o Copenhague, da Dinamarca, nas últimas semanas. O clube carioca já havia tentado contratar o zagueiro durante a atual janela de transferências, mas encontrou resistência dos dinamarqueses e não conseguiu avançar naquele momento.

A situação mudou principalmente pela vontade de Gabriel Pereira de retornar ao Brasil para defender o Vasco. O desejo do jogador foi considerado pelo Copenhague, que reconhece a importância do defensor para o clube e aceitou ajustar os termos da negociação.

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O acordo prevê empréstimo com opção de compra, que poderá se transformar em obrigação caso o jogador alcance determinadas metas de desempenho. Os objetivos são considerados baixos, o que permite ao Vasco postergar um eventual pagamento pela aquisição definitiva.

A fórmula também atende ao Copenhague, que inicialmente buscava uma venda definitiva e ainda terá boas possibilidades de confirmar a transferência caso as metas sejam cumpridas.

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Zagueiro tem história no Copenhague

Gabriel Pereira construiu uma trajetória importante no Copenhague desde sua chegada, em 2024. O defensor é considerado um dos destaques do clube pela torcida, conquistou títulos e disputou a Champions League durante sua passagem pela Dinamarca.

Revelado pelo Volta Redonda, o zagueiro deixou o futebol brasileiro em 2021 para jogar no Vilafranquense, de Portugal. Depois, também defendeu o Gil Vicente antes de se transferir para o Copenhague.

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Pelo clube dinamarquês, Gabriel Pereira soma 98 partidas, nove gols e três assistências. Na temporada 2024/25, participou das conquistas do Campeonato Dinamarquês e da Copa da Dinamarca.

A chegada ao Vasco acontece em um momento no qual o clube buscava um defensor capaz de disputar posição com Carlos Cuesta. A contratação de Gabriel Pereira é vista internamente como uma oportunidade de reforçar o setor dentro das limitações financeiras atuais.

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Gabriel Pereira com os braços abertos
Gabriel Pereira comemorando gol pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman, FCK Media)

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