Próximo do Vasco, Gabriel Pereira acompanha jogo contra o Santa Fe
Zagueiro do Copenhague está perto de chegar ao Cruz-Maltino
O zagueiro Gabriel Pereira, próximo de ser anunciado pelo Vasco, publicou uma foto nas redes sociais acompanhando o jogo do Cruz-Maltino contra o Santa Fe, nesta terça-feira (8). As equipes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
O registro foi feito pelo defensor enquanto assistia ao primeiro tempo da partida. Gabriel Pereira está nos ajustes finais para ser contratado pelo Vasco e deve viajar para o Rio de Janeiro nos próximos dias.
➡️Vasco encaminha contratação do zagueiro Gabriel Pereira
Gabriel Pereira está perto de reforçar o Vasco
O Vasco retomou as negociações com o Copenhague, da Dinamarca, nas últimas semanas. O clube carioca já havia tentado contratar o zagueiro durante a atual janela de transferências, mas encontrou resistência dos dinamarqueses e não conseguiu avançar naquele momento.
A situação mudou principalmente pela vontade de Gabriel Pereira de retornar ao Brasil para defender o Vasco. O desejo do jogador foi considerado pelo Copenhague, que reconhece a importância do defensor para o clube e aceitou ajustar os termos da negociação.
O acordo prevê empréstimo com opção de compra, que poderá se transformar em obrigação caso o jogador alcance determinadas metas de desempenho. Os objetivos são considerados baixos, o que permite ao Vasco postergar um eventual pagamento pela aquisição definitiva.
A fórmula também atende ao Copenhague, que inicialmente buscava uma venda definitiva e ainda terá boas possibilidades de confirmar a transferência caso as metas sejam cumpridas.
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Zagueiro tem história no Copenhague
Gabriel Pereira construiu uma trajetória importante no Copenhague desde sua chegada, em 2024. O defensor é considerado um dos destaques do clube pela torcida, conquistou títulos e disputou a Champions League durante sua passagem pela Dinamarca.
Revelado pelo Volta Redonda, o zagueiro deixou o futebol brasileiro em 2021 para jogar no Vilafranquense, de Portugal. Depois, também defendeu o Gil Vicente antes de se transferir para o Copenhague.
Pelo clube dinamarquês, Gabriel Pereira soma 98 partidas, nove gols e três assistências. Na temporada 2024/25, participou das conquistas do Campeonato Dinamarquês e da Copa da Dinamarca.
A chegada ao Vasco acontece em um momento no qual o clube buscava um defensor capaz de disputar posição com Carlos Cuesta. A contratação de Gabriel Pereira é vista internamente como uma oportunidade de reforçar o setor dentro das limitações financeiras atuais.
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