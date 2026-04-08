Durante a partida entre Cusco e Flamengo pela rodada de estreia da Libertadores, o gol anulado da equipe peruana virou motivo de discussão na web. O lance em questão foi aos 64 minutos e seria o gol de empate, porém foi invalidado após análise do VAR que confirmou um impedimento milimétrico no início da jogada.

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Confira alguns comentários de torcedores:

Flamengo venceu o Cusco na estreia da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja o primeiro gol do Flamengo contra o Cusco

O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra o Cusco FC, desta quarta-feira (8), no Perú, pela primeira rodada da Copa Libertadores. O atacante Bruno Henrique foi o responsável por balançar as redes para o Rubro-Negro.

O gol aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o Flamengo acabava de passar um susto de um quase pênalti marcado para a equipe peruana. O árbitro Derlis López chegou a marcar a penalidade, de um suposto toque de mão, mas voltou atrás.

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Na sequência, o Rubro-Negro encaixou um ataque veloz. Tudo começou com uma arrancada de Ayrton Lucas pela esquerda, que ao se aproximar da linha de fundo cruzou para área onde estava Bruno Henrique. O camisa 27 subiu mais alto que a defesa adversária para marcar de cabeça.

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