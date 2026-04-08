Rivais se revoltam com arbitragem em Cusco x Flamengo: 'Era expulsão'

O segundo tempo do confronto entre Cusco FC e Flamengo, desta quarta-feira (8), no Perú, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 50 minutos, o atacante Gonzalo Plata se envolveu em um lance contraditório.

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➡️ Veja gol em Cusco x Flamengo: Bruno Henrique abre o placar

Em uma bola disputada na lateral do campo, o jogador do Flamengo acabou pisando no pé do meia Colitto, que caiu com fortes dores no gramado. Em campo, o árbitro Derlis López não marcou nenhuma irregularidade no lance.

Contudo, o VAR pediu uma paralisação da partida para analisar o lance. Após cerca de dois minutos, a arbitragem decidiu por não punir o atleta do clube carioca. O fato irritou torcedores de clubes rivais, que pediram a expulsão de Gonzalo Plata. Veja abaixo:

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Como foi Cusco x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

O Flamengo controlou as ações no primeiro tempo contra o Cusco e criou as principais chances, mas não abriu o placar. A equipe manteve a posse de bola e encontrou espaços diante de uma marcação mais recuada dos peruanos.

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O time brasileiro teve dificuldades na troca de passes em alguns momentos, mas conseguiu chegar ao ataque com mais frequência. Lucas Paquetá arriscou finalizações de média distância e levou perigo em três oportunidades. O Rubro-Negro encerrou a etapa inicial mais próximo do gol.

Na volta do intervalo, o cenário se manteve o mesmo, com o Flamengo propondo mais o jogo. A recompensa veio aos 14 minutos da segunda etapa: Ayrton Lucas recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear no cantinho e abrir o placar para o atual campeão da América.

Cinco minutos depois, o Rubro-Negro levou um susto. Manzaneda recebeu lançamento, invadiu a área e driblou Léo Pereira antes de cruzar para Ruidias. O lateral apareceu livre na segunda trave para empatar a partida. Contudo, o VAR anulou o gol após revisão de impedimento milimétrico.

Já nos acréscimos, Arrascaeta — que havia entrado há pouco — puxou contra-ataque e acionou Luiz Araújo, que bateu para defesa de Diaz. No rebote, o uruguaio finalizou duas vezes até balançar a rede e decretar a vitória rubro-negra em Cusco.