Veja gols em Cusco x Flamengo: Arrascaeta garante vitória do Rubro-Negro

O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra o Cusco FC, desta quarta-feira (8), no Perú, pela primeira rodada da Copa Libertadores. O atacante Bruno Henrique foi o responsável por balançar as redes para o Rubro-Negro.

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O gol aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o Flamengo acabava de passar um susto de um quase pênalti marcado para a equipe peruana. O árbitro Derlis López chegou a marcar a penalidade, de um suposto toque de mão, mas voltou atrás.

Na sequência, o Rubro-Negro encaixou um ataque veloz. Tudo começou com uma arrancada de Ayrton Lucas pela esquerda, que ao se aproximar da linha de fundo cruzou para área onde estava Bruno Henrique. O camisa 27 subiu mais alto que a defesa adversária para marcar de cabeça. Veja abaixo:

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Nos acréscimos do segundo tempo, o meia Arrascaeta garantiu a vitória do Rubro-Negro. O cronômetro marcava 46 minutos, quando o uruguaio definiu o confronto em um contra-ataque fulminante da equipe de Leonardo Jardim. Veja abaixo:

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Como foi Cusco x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

O Flamengo controlou as ações no primeiro tempo contra o Cusco e criou as principais chances, mas não abriu o placar. A equipe manteve a posse de bola e encontrou espaços diante de uma marcação mais recuada dos peruanos.

O time brasileiro teve dificuldades na troca de passes em alguns momentos, mas conseguiu chegar ao ataque com mais frequência. Lucas Paquetá arriscou finalizações de média distância e levou perigo em três oportunidades. O Rubro-Negro encerrou a etapa inicial mais próximo do gol.

Na volta do intervalo, o cenário se manteve o mesmo, com o Flamengo propondo mais o jogo. A recompensa veio aos 14 minutos da segunda etapa: Ayrton Lucas recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear no cantinho e abrir o placar para o atual campeão da América.

Cinco minutos depois, o Rubro-Negro levou um susto. Manzaneda recebeu lançamento, invadiu a área e driblou Léo Pereira antes de cruzar para Ruidias. O lateral apareceu livre na segunda trave para empatar a partida. Contudo, o VAR anulou o gol após revisão de impedimento milimétrico.

Já nos acréscimos, Arrascaeta — que havia entrado há pouco — puxou contra-ataque e acionou Luiz Araújo, que bateu para defesa de Diaz. No rebote, o uruguaio finalizou duas vezes até balançar a rede e decretar a vitória rubro-negra em Cusco.