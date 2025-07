Glenda Kozlowski detona ações de Memphis Depay no Corinthians e critica ‘comportamento’

A jornalista Glenda Kozlowski foi dura ao comentar a postura do atacante Memphis Depay no Corinthians, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o São Paulo, no último sábado (19), no Brasileirão. Durante o programa "Show do Esporte", na Band, neste domingo (20), a apresentadora detonou o episódio e cobrou um comportamento melhor do jogador holandês.

— Eu vou falar sobre um jogador que diz que se importa muito, mas falta treino. Diz que se importa muito, mas não volta para o banco (de reservas) no segundo tempo porque foi substituído. Nota zero para o Memphis Depay — iniciou ela.

— Independentemente, o salário está atrasado, mas vai lá e canta rap, diz que é da torcida, diz que ama o Corinthians, mas na hora que tem que defender o Corinthians, na hora que está perdendo por 2 a 0, jogando fora de casa, nessa hora toda quando você é substituído, você tem que voltar e sentar no banco. Sabe por quê? Porque já que você uma referência, os seus companheiros precisam de você — disse.

Substituído no intervalo, o Memphis Depay não subiu ao banco de reservas para acompanhar a segunda etapa no Morumbis (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Na sequência, Glenda indica que pode existir algum problema interno de Memphis com o Corinthians e dos desafios do técnico em gerenciar o atacante holandês.

— Não estou falando aqui sobre o técnico, sobre o que aconteceu na parte tática (da opção pela substituição), sobre o trabalho do Dorival Júnior, não entramos ainda nesse assunto, estou falando de comportamento de alguém que se diz da Fiel, parceiro, ‘eu amo o Corinthians’, ‘eu amo essa camisa’, ‘eu defendo essa camisa’ e ele vem dando problemas não é de hoje, porque o Corinthians perdeu um técnico, o Ramon Diaz, por causa das declarações que ele deu. É óbvio que existe um problema interno. Alas, antes do Dorival chegar, comentamos aqui, que o grande safio dele seria esse relacionamento com o Memphis Depay — afirma.

Para finalizar o comentário, a apresentadora faz uma ressalva sobre a importância do Corinthians na carreira de Memphis e voltou a cobrar uma postura melhor do jogador no clube.

— É um baita jogador, mas não vamos esquecer que ele voltou para a seleção holandesa, ele estava no ostracismo e começou a jogar razoavelmente bem no Corinthians, que abriu as portas. Ele é um excelente jogador, ele é importante para o Corinthians, só que acho que tem uma coisa que se chama ‘comportamento’ e esse comportamento ele não pode ter — completou.

Entenda o caso

A derrota do Corinthians por 2 a 0 contra o São Paulo, na noite deste sábado (19), evidenciou ainda mais o clima de instabilidade que Memphis vive no clube alvinegro. Substituído no intervalo, o jogador não subiu ao banco de reservas para acompanhar a segunda etapa no Morumbis.

Após o jogo, Memphis arrumou suas coisas e foi o primeiro a deixar o vestiário, onde se encaminhou para a saída do estádio. O atleta não chegou a ir embora de fato e retornou para uma última conversa com os atletas antes de deixar o MorumBis.

O Corinthians tem valores relacionados a bonificação do título do Paulistão para acertar com Memphis, cerca de R$ 4 milhões estão atrasados. Por outro lado, o atleta faltou no treinamento do último dia 9, sem qualquer justificativa.