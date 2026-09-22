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Gramado do Maracanã vira preocupação antes do NFL Rio Game; entenda

Campo foi criticado por jogadores de Flamengo e Fluminense e passa por preparação para receber Cowboys x Ravens

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 15:09
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Maracanã
Partida da NFL será disputada no Estádio do Maracanã (Foto: Divulgação/ Maracanã)

O estado do gramado do Maracanã entrou no radar da NFL antes do confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, marcado para domingo (27), no Rio de Janeiro. O campo vem sendo alvo de críticas de jogadores de Flamengo e Fluminense nas últimas semanas, e a liga norte-americana já trabalha na preparação da superfície para receber a partida.

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Após o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Independiente del Valle, pela Libertadores, jogadores rubro-negros voltaram a reclamar das condições do gramado. Arrascaeta afirmou que o campo estava cada vez pior e dificultava o controle da bola, enquanto o goleiro Rossi classificou a situação como "inacreditável".

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A preocupação ganhou repercussão nos Estados Unidos. Segundo o The New York Times, a NFL acompanha as condições do Maracanã e tem um plano para deixar o gramado dentro dos padrões exigidos para o futebol americano. A liga assumiu a operação do estádio após a partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino, no último domingo (20), e iniciou os trabalhos de preparação para o NFL Rio Game.

Apesar das críticas, a NFL afirma que não há, neste momento, preocupação com a realização do confronto. O diretor de campos da liga, Nick Pappas, disse que a entidade vem acompanhando a situação e adotou medidas preventivas para minimizar os efeitos das condições climáticas e do desgaste do gramado.

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— Não há preocupação com o campo neste momento — afirmou Pappas ao site oficial do Baltimore Ravens.

O técnico do Ravens, Jesse Minter, também afirmou que a equipe mantém contato com a NFL e confia no trabalho realizado para preparar o estádio. Do lado dos Cowboys, o treinador Brian Schottenheimer e o dono Jerry Jones declararam que não estão preocupados com a condição do campo e que a equipe de operações da franquia acompanha o processo junto à Liga.

Gramado do Maracanã em Flamengo x Del Valle
Gramado do Maracanã em Flamengo x Del Valle (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

México teve jogo da NFL retirado do Azteca

A situação também chama atenção pelo histórico da NFL com gramados em partidas internacionais. Em 2018, a liga transferiu o confronto entre Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs do Estádio Azteca, na Cidade do México, para o Los Angeles Memorial Coliseum.

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A mudança ocorreu depois de uma inspeção concluir que o gramado do estádio mexicano não atendia aos padrões da NFL e não teria condições de atingir o nível exigido até a data da partida. A liga citou a combinação de um período de chuvas intensas com o calendário de eventos do estádio como fatores que provocaram danos à superfície.

No Rio, porém, a situação é diferente. A NFL mantém Cowboys x Ravens no Maracanã e trabalha para preparar o campo para a partida. O diretor de campos da liga afirmou à "AP" que as chuvas das últimas semanas foram um desafio, mas disse estar confiante de que a superfície estará em boas condições no domingo.

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Vista aérea do Estádio Azteca, no México
Visão aérea do reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)

São Paulo também teve problemas em 2024

O Brasil também tem um precedente recente. No primeiro jogo da NFL no país, em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers enfrentaram problemas com o gramado da Neo Química Arena. Jogadores das duas equipes escorregaram durante a partida, e alguns atletas chegaram a trocar as travas das chuteiras.

As críticas fizeram a NFL trabalhar em melhorias para o segundo jogo em São Paulo, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, em 2025. A Liga e o Corinthians realizaram intervenções na superfície antes da partida.

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Agora, o Maracanã será o terceiro estádio brasileiro a receber uma partida da NFL. O duelo entre Cowboys e Ravens está marcado para domingo (27), às 17h25 (de Brasília), pela terceira rodada da temporada regular.

Neo Química Arena Corinthians NFL
Neo Química Arena na partida entre Eagles e Packers, em 2024 (Foto: Brooke Sutton/NFL)

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