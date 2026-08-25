A caminho do City, Allan não enfrenta o Santos; veja quanto fica com o Palmeiras Verdão detém 90% dos direitos econômicos do jogador e tem acordo com o clube inglês por 40 milhões de euros

Em negociações avançadas com o Manchester City, da Inglaterra, o meia-atacante Allan está fora da partida entre Palmeiras e Santos, marcada para a noite desta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, segundo apurou o Lance!.

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O Palmeiras detém 90% dos direitos econômicos do jogador, que ainda está em São Paulo, mas viajará à Europa nesta semana. O clube paulista já aceitou a proposta do Manchester City, de 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões, na cotação atual), sendo 37,5 milhões de euros fixos e 2,5 milhões de euros em bônus, e dá como certa a negociação.

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Até o primeiro semestre de 2025, o Palmeiras detinha 70% dos direitos de Allan, comprando mais 20 dos 30% do Figueirense por R$ 1,6 milhão. Ou seja, o Verdão receberá 36 milhões de euros (R$ 216 milhões, aproximadamente) pelo negócio.

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A princípio, a diretoria não vai buscar reposição no mercado e entende que tem um plantel encorpado e que há outras peças que podem desempenhar a função de Allan, ou ao menos próxima, principalmente Jhon Arias, Mauricio e Felipe Anderson.

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Allan fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras no último domingo (23), na goleada sobre o Vasco, por 4 a 1, na arena alviverde, pelo Campeonato Brasileiro.

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Abel elogia características de Allan

- Essas equipes querem um jogador como o Allan é porque ele faz o que 90% dos pontas daqui não conseguem fazer, que é atacar e defender o corredor todo. Por isso que, quem quiser o Allan, vai ter que pagar muito. As maiores equipes do mundo não compram meio jogador, não compram só jogadores que atacam. Compram jogadores que ataquem e também defendam - disse o treinador na última entrevista coletiva.

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