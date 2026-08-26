Veja gols de Palmeiras x Santos: Flaco López e Andreas marcam
Clássico é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil
Palmeiras e Santos estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (26), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Até aqui, o Alviverde vence o Peixe por 3 a 0, com gols do argentino Flaco López (2x) e Andreas Pereira. Veja abaixo:
Escalações de Palmeiras e Santos
Aniversariante do dia, o Palmeiras está pronto e escalado para enfrentar o Santos, no Nubank Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para esta partida, a principal baixa fica por conta do meia-atacante Allan, acertado com o Manchester City e que não vestirá mais a camisa alviverde.
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Com isso, o técnico Abel Ferreira escalou a equipe com dois zagueiros, assim como manteve a dupla ofensiva formada por Flaco López e Vitor Roque, mas fez mudanças no setor ofensivo, colocando Mauricio e Jhon Arias juntos.
Escalação do Palmeiras para enfrentar o Santos tem:
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque
O Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para o confronto de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O duelo acontece na noite desta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.
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A grande novidade no time titular é a ausência de Gabigol. Além de Neymar, que nem viajou devido às restrições em relação ao gramado sintético, o atacante começará no banco de reservas por escolha do treinador.
Artilheiro da equipe na temporada, o camisa 9 foi sacado do time por opção técnica. Segundo apuração da repórter Joana de Assis, Cuca e Gabigol discutiram no treino da última terça-feira (25), o que motivou a decisão do comandante em mantê-lo como opção entre os suplentes.
Escalação do Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Willian Arão, Rollheiser, Barreal e Caballero. Técnico: Cuca.
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