Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras faz aniversário e revive decisão histórica no mesmo dia de duelo com o Santos

Verdão completa mais um ano de história nesta quarta-feira (26), quando enfrenta o Santos; data também remete a uma decisão contra o Cruzeiro

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
26/08/2026 06:30
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado
Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

26 de agosto de 2026: 112 anos de Palmeiras. E nesta data tão importante para a história do clube, o time comandado por Abel Ferreira entrará em campo para dar o primeiro passo nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos, no Nubank Parque, às 21h30 (de Brasília).

➡️ A caminho do City, Allan não enfrenta o Santos; veja quanto fica com o Palmeiras

Em 2015, ano em que mais tarde o Palmeiras se sagraria campeão da mesma competição e contra o mesmo Santos, houve também um dia decisivo no aniversário alviverde: o duelo contra o Cruzeiro, válido pelo jogo de volta das oitavas de final, quando o Verdão fez 3 a 2 no Mineirão, com gols de Lucas Barrios e dois de Gabriel Jesus.

continua após a publicidade

No entanto, diferentemente daquela partida em que o Verdão contou com o brilho de uma de suas Crias da Academia, desta vez, não terá a mesma sorte, já que Allan está encaminhado ao Manchester City e está fora da lista de relacionados da comissão técnica.

Já no dia de seu aniversário, o Palmeiras enfrentou o Santos apenas uma vez na história, e faz tempo, em 1928. Na ocasião, as equipes empataram por 2 a 2 na Vila Belmiro, pelo Paulista. Este foi o único clássico paulista já disputado nesta data.

continua após a publicidade

➡️ Andreas Pereira pega dois jogos de gancho e desfalca o Palmeiras contra a LDU

Retrospecto do Palmeiras no dia 26 de agosto:

Na data comemorativa, o Alviverde já entrou em campo em 14 oportunidades, sendo oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, além de 25 gols marcados e 16 sofridos.

O primeiro foi em 1917, vitória por 1 a 0 sobre o Paulistano, no Parque Antarctica, pelo Paulista. O mais recente foi em 2018, no empate por 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, segundo informou o clube ao Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Vendas do Palmeiras disparam nos últimos dois anos e ultrapassam R$ 1,5 bilhão

Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil

Palmeiras Santos já se encontraram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.

O encontro mais recente foi na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.

continua após a publicidade

Provável escalação:

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López.

Jogadores do Palmeiras celebrando gol marcado
(Foto: Étore Vasconcelos/AtoPress/Folhapress)


Tudo sobre
Sugerida para você!
Santos e Palmeiras protagonizam o duelo mais valioso das quartas da Copa do Brasil.

Santos

Palmeiras e Santos protagonizam o duelo mais valioso das quartas da Copa do Brasil; veja

Há 1 hora
Allan, jogador do Palmeiras

Palmeiras

A caminho do City, Allan não enfrenta o Santos; veja quanto fica com o Palmeiras

Há 15 horas
Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Neto critica suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras: 'Barbaridade'

Há 15 horas
Bruno Bertinato, goleiro do Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras anuncia a contratação do goleiro Bruno Bertinato: 'Oportunidade da minha vida'

Há 18 horas
Andreas Pereira, do Palmeiras, cabisbaixo

Fora de Campo

Suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras, viraliza: 'Impressionante'

Há 19 horas
Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

Palmeiras

Vendas do Palmeiras disparam nos últimos dois anos e ultrapassam R$ 1,5 bilhão

Há 19 horas
Mais LANCE!
Andreas Pereira

Andreas Pereira pega dois jogos de gancho e desfalca o Palmeiras contra a LDU

Palmeiras x Santos

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Partida entre Flamengo e Palmeiras em jogo válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro

Flamengo e Palmeiras: simule os cenários após a 24ª rodada do Brasileirão

Paulinho ficou no banco de reservas em Palmeiras x Fortaleza

Paulinho é dúvida contra o Santos, e Palmeiras trabalha retorno diante o Mirassol

Vitor Roque comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o Vasco pelo Brasileirão

Tironi no Lance!: Palmeiras habita outro mundo em relação a seus rivais estaduais

Mauricio, jogador do Palmeiras

Mauricio decola no Palmeiras e supera em pouco tempo números de antes da Copa

Jogadores do Palmeiras

Campeão da Libertadores por Palmeiras e Botafogo fecha com novo time

Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

Vai contratar? Entenda os planos do Palmeiras para substituir Allan

Allan correndo em jogo do Palmeiras

Acordo para venda de Allan, do Palmeiras, ao City repercute: 'Histórica'

Vitor Reis em apresentação no Manchester City

Ex-Palmeiras entra no top 5 de zagueiros mais valiosos

Allan. atacante do Palmeiras

Palmeiras encaminha venda de Allan ao Manchester City; veja detalhes

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras

Gómez faz carta a torcedores para anunciar renovação: 'O Palmeiras é meu lugar no mundo'

Meio-campista jogou por mais de dez anos no Brasil (Foto: Divulgação/FCAlverca/X)

Ex-Santos e Palmeiras, Zé Rafael rebate torcedor nas redes