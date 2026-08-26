Palmeiras faz aniversário e revive decisão histórica no mesmo dia de duelo com o Santos
Verdão completa mais um ano de história nesta quarta-feira (26), quando enfrenta o Santos; data também remete a uma decisão contra o Cruzeiro
26 de agosto de 2026: 112 anos de Palmeiras. E nesta data tão importante para a história do clube, o time comandado por Abel Ferreira entrará em campo para dar o primeiro passo nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos, no Nubank Parque, às 21h30 (de Brasília).
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Em 2015, ano em que mais tarde o Palmeiras se sagraria campeão da mesma competição e contra o mesmo Santos, houve também um dia decisivo no aniversário alviverde: o duelo contra o Cruzeiro, válido pelo jogo de volta das oitavas de final, quando o Verdão fez 3 a 2 no Mineirão, com gols de Lucas Barrios e dois de Gabriel Jesus.
No entanto, diferentemente daquela partida em que o Verdão contou com o brilho de uma de suas Crias da Academia, desta vez, não terá a mesma sorte, já que Allan está encaminhado ao Manchester City e está fora da lista de relacionados da comissão técnica.
Já no dia de seu aniversário, o Palmeiras enfrentou o Santos apenas uma vez na história, e faz tempo, em 1928. Na ocasião, as equipes empataram por 2 a 2 na Vila Belmiro, pelo Paulista. Este foi o único clássico paulista já disputado nesta data.
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Retrospecto do Palmeiras no dia 26 de agosto:
Na data comemorativa, o Alviverde já entrou em campo em 14 oportunidades, sendo oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, além de 25 gols marcados e 16 sofridos.
O primeiro foi em 1917, vitória por 1 a 0 sobre o Paulistano, no Parque Antarctica, pelo Paulista. O mais recente foi em 2018, no empate por 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, segundo informou o clube ao Lance!.
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Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil
Palmeiras e Santos já se encontraram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.
O encontro mais recente foi na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.
Provável escalação:
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López.
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