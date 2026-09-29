Quem é Vanderson, autor de golaço do Brasil contra a Austrália?

Vanderson de Oliveira Campos, de 25 anos, ganhou destaque nesta Data Fifa ao marcar o primeiro gol da Seleção Brasileira no amistoso contra a Austrália. Lateral-direito do Monaco, da França, o jogador nasceu em Rondonópolis, no Mato Grosso, e foi revelado pelo Grêmio.

⚽ Veja o gol de Vanderson em Austrália x Brasil

Apesar de ter sido revelado pelo Grêmio, o jogador não é muito conhecido da torcida brasileira pelo curto tempo de atuação entre os profissionais. No elenco principal do Tricolor, o atleta atuou pouco mais de um ano, entre 2020 e 2021, época da pandemia. Vanderson foi promovido do time sub-23 rapidamente, por conta de lesões no time profissional. Estreou entre os profissionais no dia 27 de dezembro de 2020.

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Pelo Imortal, o jogador fez 59 partidas, incluindo Brasileirão (20/21), Copa do Brasil (20/21), Libertadores (21) e Sul-Americana (21). Marcou cinco gols e deu quatro assistências. Apesar do rebaixamento do Grêmio em 2021, o jogador fez uma boa temporada e foi vendido ao Monaco, onde hoje é titular incontestável e um dos destaques da equipe francesa.

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Vanderson em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

A trajetória de Vanderson

Vanderson começou no futebol aos 12 anos, na escolinha Vila Aurora, em Rondonópolis. O projeto, porém, foi encerrado após a falência do clube. Na sequência, o jogador passou por alguns testes sem conseguir aprovação e chegou a considerar deixar o futebol, até que ele recebeu uma oportunidade no Rio Branco-SP. Aprovado, Vanderson chegou ao clube inicialmente como meia, mas foi deslocado para a lateral-direita durante a disputa do Campeonato Paulista Sub-17 de 2018.

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Chegada ao Grêmio

As atuações pelo Rio Branco chamaram a atenção de Erivelton Lima, observador técnico das categorias de base do Grêmio. O profissional levou Vanderson para realizar testes no clube gaúcho, onde o jogador acabou aprovado.

No Grêmio, o lateral passou pelo sub-20 e ganhou destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois, passou a treinar com o elenco profissional. Já naquele ano, Vanderson foi titular do Grêmio no segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Em 2021, Vanderson se firmou entre os principais jogadores do Grêmio, apesar da campanha que terminou com o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

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Transferência para o Monaco

O desempenho no Brasil despertou o interesse de clubes europeus. Vanderson chegou a negociar com equipes da Inglaterra, Itália e Espanha, mas acabou acertando sua transferência para o Monaco. No clube francês, o lateral conquistou vaga cativa na equipe.