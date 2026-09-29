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Ancelotti deposita fé em nova geração da Seleção Brasileira, mas pede paciência

Técnico italiano destaca potencial dos jovens e ressalta a importância de dar tempo para a renovação

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 07:00
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Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação do novo ciclo e conversou com a imprensa
O contrato do técnico Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira é válido até a Copa do Mundo de 2030 (Foto: Joilson Marconne / CBF)

O técnico Carlo Ancelotti promoveu uma série de mudanças na Seleção Brasileira para o segundo amistoso contra a Austrália. Entre as novidades no time titular, estão quatro jogadores que terão a oportunidade de iniciar uma partida pela primeira vez com a camisa da Seleção: o goleiro Otávio, o zagueiro Jair, o lateral Mauro Júnior e o meia Gabriel Bontempo. ➡️ CONFIRA A ESCALAÇÃO!

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Para Ancelotti, a busca por uma nova geração precisa ser acompanhada de paciência. O treinador reconheceu que existe uma expectativa pela renovação da Seleção Brasileira, mas ponderou que a formação de um novo time não será imediata.

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— Mudamos o esquema. Vamos jogar com três meio-campistas: Bruno Guimarães, Gabriel Bontempo e Danilo. Teremos quatro jogadores que vão jogar pela primeira vez: Jair, Otávio, Mauro Júnior e Gabriel. Vamos ver, é um teste. Eu acho que, para o futuro, temos que ter opções abertas... Temos muito potencial. Temos que acompanhar a evolução dos jovens e ter paciência com eles, porque pode ser que, no primeiro jogo, nem tudo saia perfeito — iniciou.

— Todos querem renovação, mas só querem ver o time pronto. Duas coisas que são incompatíveis. Temos que renovar, mas é preciso ter tempo para preparar a equipe para o futuro. Tenho muita confiança nesses jovens. Não só os que já estão aqui hoje, mas também os que estarão nas próximas convocações — completou Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

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Jogadores da Seleção Brasileira comemoram gol de empate de Rayan sobre a Austrália (Foto: Saeed Khan/AFP)
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