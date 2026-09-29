Ancelotti deposita fé em nova geração da Seleção Brasileira, mas pede paciência

O técnico Carlo Ancelotti promoveu uma série de mudanças na Seleção Brasileira para o segundo amistoso contra a Austrália. Entre as novidades no time titular, estão quatro jogadores que terão a oportunidade de iniciar uma partida pela primeira vez com a camisa da Seleção: o goleiro Otávio, o zagueiro Jair, o lateral Mauro Júnior e o meia Gabriel Bontempo. ➡️ CONFIRA A ESCALAÇÃO!

Para Ancelotti, a busca por uma nova geração precisa ser acompanhada de paciência. O treinador reconheceu que existe uma expectativa pela renovação da Seleção Brasileira, mas ponderou que a formação de um novo time não será imediata.

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— Mudamos o esquema. Vamos jogar com três meio-campistas: Bruno Guimarães, Gabriel Bontempo e Danilo. Teremos quatro jogadores que vão jogar pela primeira vez: Jair, Otávio, Mauro Júnior e Gabriel. Vamos ver, é um teste. Eu acho que, para o futuro, temos que ter opções abertas... Temos muito potencial. Temos que acompanhar a evolução dos jovens e ter paciência com eles, porque pode ser que, no primeiro jogo, nem tudo saia perfeito — iniciou.

— Todos querem renovação, mas só querem ver o time pronto. Duas coisas que são incompatíveis. Temos que renovar, mas é preciso ter tempo para preparar a equipe para o futuro. Tenho muita confiança nesses jovens. Não só os que já estão aqui hoje, mas também os que estarão nas próximas convocações — completou Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

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