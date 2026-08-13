Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos na vitória sobre o Macará Peixe venceu de virada e vai para o jogo de volta com a vantagem em busca da vaga na Sul-Americana

O Santos deu um passo importante nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Macará na noite desta quinta-feira (13), por 2 a 1, na Vila Belmiro. O time equatoriano abriu o placar no início da partida, mas o Peixe conseguiu a virada no segundo tempo e vai para o jogo de volta com uma vantagem importante.

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O gol de empate do Peixe saiu aos 43 minutos, com Gabriel Barbosa, que marcou o 100º gol pelo clube do coração. Depois, o atacante ainda teve outros dois gols anulados. Willian Arão virou o jogo para o time da casa aos 30 minutos do segundo tempo. Após o gol ser validado pelo VAR, já que a bola quicou em cima da linha, uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores sendo advertidos com cartão amarelo.

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Como foi Santos x Macará?

O Santos começou a partida levando perigo com uma bela cobrança de falta de Neymar, logo aos dois minutos, mas acabou levando um susto aos quatro, quando a equipe adversária abriu o placar com Posse. O jogador recebeu cruzamento de Mateo Vieira, que se livrou da marcação de Luan Peres, e empurrou a bola para o fundo das redes com o joelho esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino sentiu após uma dividida e foi substituído por Davizinho.

Neymar assustou a torcida ao deixar o gramado duas vezes para arrumar as chuteiras e reforçar a proteção no tornozelo. Gabriel Barbosa, que buscava há três jogos o gol de número 100 pelo Peixe, perdeu uma oportunidade aos 39 minutos, quando foi travado pelo zagueiro adversário no momento da finalização dentro da grande área. No entanto, aos 43, o 'Menino Cruel' recebeu assistência de Neymar e marcou o tão esperado 100º gol pelo clube.

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O segundo tempo reservou fortes emoções. Willian Arão virou a partida aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Neymar. A bola entrou na altura da linha, e o gol foi validado pelo VAR depois de alguns minutos de análise. A paz que reinava nos arredores da Vila Belmiro, com as torcidas convivendo pacificamente chegou ao fim após o gol de Arão. Uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores advertidos com cartão amarelo, entre eles Gabriel Barbosa.

Apesar da pouca vantagem construída para o jogo de volta, o que se viu foi uma torcida unida ao elenco, com aplausos no apito final.

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