Veja gols de Santos x Macará: Gabigol empata com passe de Neymar
Duelo é válido pelas oitavas de final da Sul-Americana
Santos e Macará estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (13), em jogo válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Na Vila Belmiro, as equipes vão empatando por 1 a 1, com gols de Franco Posse e Gabigol. Veja abaixo:
➡️Torcida do Santos perde a paciência com dupla contra o Macará
Onde assistir Santos x Macará
O Santos enfrenta o Macará nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Clique aqui para assistir ao vivo no Disney+.
O Peixe busca uma vitória em casa para amenizar o clima tenso do time na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano vem de uma derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, na Vila Belmiro.
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O Santos chega pressionado para o duelo com o Macará após perder por 2 a 0 para o Athletico-PR, no último domingo (9), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe voltou à zona de rebaixamento da competição.
Nas Copas, porém, o cenário é diferente. O Santos eliminou Coritiba e Remo na Copa do Brasil, vencendo, inclusive, os dois jogos de volta fora de casa. Na Copa Sul-Americana, terminou a fase de grupos na segunda colocação e avançou no playoff diante da Universidad Central, da Venezuela.
Na última segunda-feira (10), antes de Santos x Macará, membros da principal torcida organizada do clube se reuniram com o elenco santista para conversar sobre o desempenho irregular da equipe em campo. Os torcedores também se colocaram à disposição para ouvir as reclamações dos jogadores.
Durante o encontro, os atletas relataram incômodo com a presença constante de pessoas não ligadas ao futebol no CT Rei Pelé, além de apontarem a falta de influência do clube nos bastidores, a relação ruim com dirigentes, a crise financeira e a ausência do clima de "Alçapão" na Vila Belmiro.
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