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Gabigol atinge marca de 100 gols pelo Santos diante do Macará

Menino da Vila não balançava as redes há três partidas

PorJuliana YamaokaSantos (SP)
13/08/2026 20:24
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Gabigol comemora 100 gols com a camisa do Santos na Vila Belmiro. (Foto: (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Gabigol comemora 100 gols com a camisa do Santos na Vila Belmiro. (Foto: (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Gabriel Barbosa atingiu a marca de 100 gols pelo Santos ao balançar as redes no primeiro tempo do duelo contra o Macará, nesta quinta-feira (13), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ele ainda marcou mais duas vezes no segundo tempo e os dois gols foram anulados por impedimento.

O Menino da Vila comentou publicamente em diversas ocasiões sobre a ansiedade para alcançar o feito. Gabriel estava há três jogos sem marcar e havia passado em branco nas oitavas de final da Copa do Brasil e na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR.

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Gabigol marcou 101 gols com a camisa do Santos. (Foto: (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Gabigol marcou 101 gols com a camisa do Santos. (Foto: (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadra

A sina pelo centésimo gol:

Antes de passar em branco nos dois confrontos contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em um deles, inclusive, sendo substituído no intervalo, Gabriel Barbosa havia balançado as redes seis vezes nos oito jogos anteriores. A sequência reforçou sua importância em um momento decisivo da temporada.

Os números comprovam esse protagonismo. Gabigol lidera o Santos em participações diretas em gols em 2026: são 16 gols marcados e sete assistências, desempenho que o coloca como artilheiro e também principal garçom da equipe. Mais do que finalizar, o atacante tem participado da construção das jogadas e se adaptado às diferentes formações utilizadas por Cuca.

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Nas últimas partidas, o camisa 9 alternou companheiros no setor ofensivo. Já atuou ao lado de Neymar Jr., Barreal, Miguelito e Rollheiser, mantendo o rendimento mesmo com mudanças frequentes no ataque.

O retorno de Gabriel Barbosa ao Santos, no início da temporada, também teve um componente emocional. Emprestado pelo Cruzeiro até o fim do ano, o atacante revelou que a permanência de Neymar no clube foi determinante para aceitar o desafio. Cunhados, os dois voltaram a atuar juntos mais de uma década depois.

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Antes de 2026, a única vez em que dividiram o gramado pelo Santos havia sido na despedida de Neymar, pelo Campeonato Brasileiro de 2013, pouco antes da transferência do camisa 10 para o Barcelona.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Gabigol chegou ao clube aos oito anos e construiu uma relação que atravessa gerações. Nas duas primeiras passagens, disputou 210 partidas, marcou 84 gols e distribuiu 13 assistências. Também conquistou dois títulos do Campeonato Paulista e terminou como artilheiro da Copa do Brasil em três edições (2014, 2015 e 2018), além de liderar a artilharia do Brasileirão de 2018, com 18 gols.

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Agora, aos 29 anos, o atacante escreve um novo capítulo dessa história. O impacto de Gabriel Barbosa também aparece no desempenho coletivo. Com o camisa 9 em campo, o Santos disputou 31 partidas na temporada, com 10 vitórias, 13 empates e oito derrotas. Sem ele, foram apenas 10 jogos, com três vitórias, três empates e quatro derrotas. O time também apresenta melhor produção ofensiva quando o atacante atua: marcou 46 gols com sua presença, contra 15 sem ele. Defensivamente, sofreu 37 gols com Gabigol em campo e 14 nas partidas em que esteve ausente.

Embora o percentual de aproveitamento seja semelhante nos dois cenários, os números evidenciam a influência do atacante na produção ofensiva da equipe. Artilheiro e líder de assistências, Gabriel Barbosa segue como referência técnica do Santos ao lado de Neymar e chega à reta final da temporada sonhando em eternizar outra marca com a camisa Alvinegra: a de conquistar um título em competições mata-mata e livrar o time da zona do rebaixamento do Brasileirão.

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Confira o ranking dos maiores artilheiros do Santos:

1º) – Pelé – 1091 gols
2º) – Pepe - 405 gols
3º) – Coutinho – 368 gols
4º) – Toninho Guerreiro – 279 gols
5º) – Feitiço – 215 gols
6º) – Dorval – 194 gols
7º) – Edu – 185 gols
8º) – Araken Patusca – 184 gols
9º) – Neymar – 158 gols
10º) – Pagão – 157 gols

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