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Jardim comenta retorno de Plata ao Flamengo e diz expectativa pelos reforços

Treinador explicou como pretende usar os jogadores no ataque

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 06:00
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O técnico Leonardo Jardim falou pela primeira vez sobre a situação envolvendo Gonzalo Plata e Flamengo. Nos últimos dias, o jogador viajou para assinar com o Dínamo de Moscou, mas foi reprovado nos exames médicos na Rússia e se reapresentará ao clube carioca. O treinador, ao abordar também a chegada de reforços, disse que o equatoriano já "sabe o que a casa gosta".

— Em primeiro lugar, tem que estar disponíveis em termos legais. Em segundo, todos os jogadores têm que conquistar o espaço na equipe. Com certeza vai haver oportunidade. Depois, com os próprios jogadores, vamos saber se vão jogar mais ou menos. São jogadores jovens, em que o clube acredita, e eu vou fazer o meu melhor para proporcionar a eles uma boa condição para progredirem e terem sucesso no presente e no futuro com a camisa do Flamengo. Você esqueceu do Plata, que também foi, mas esse já está adaptado e sabe o que a casa gosta (risos) — disse Jardim, técnico do Flamengo.

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Plata e Jardim durante treino do Flamengo
Plata e Jardim durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Jardim comenta chegadas de Valencia e Freitas

Nessa semana, Jardim teve os primeiros contatos com Anthoni Valencia e Joaquín Freitas, reforços do Flamengo nesta janela. O treinador português falou sobre o perfil das contratações, projetou a utilização desses atletas no presente e no futuro, e também falou, mais uma vez, sobre o retorno de Plata.

— Quer o Valencia, quer o Freitas vieram para a posição do Wallace Yan e do Plata. Em relação à minha intervenção nas duas contratações, foi por meio do perfil. Eram posições que a gente precisava, quer na frente, quer no corredor do lado direito. Depois, as decisões se é um jogador jovem ou de 30, se é um jogador de 50 milhões ou 5 milhões, o clube é responsável por essa área e tem pessoas responsáveis. Pelo meu lado, ganhei dois jogadores jovens, que com certeza vão nos ajudar a médio e longo prazo. Acredito que esses jogadores vão entrar na equipe este ano e vão ter um futuro mais risonho, porque vão crescer. E ganhou um jogador que tinha perdido, que era o Plata, e vai ser mais uma solução. Para os jogos que temos a seguir, ter soluções é sempre importante — analisou.

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Valencia e Freitas, reforços do Flamengo, no Maracanã
Valencia e Freitas, reforços do Flamengo, no Maracanã (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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