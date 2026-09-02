Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gabigol revela vídeo de renovação até 2028 que Flamengo nunca anunciou

Jogador contou os bastidores de sua saída do clube

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 14:36
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Trecho do vídeo da renovação de Gabigol que nunca foi ao ar
Trecho do vídeo da renovação de Gabigol que nunca foi ao ar (Foto: Reprodução/Fui Clear)

A despedida de Gabigol do Flamengo, em dezembro de 2024, encerrou oficialmente uma das passagens mais marcantes da história recente do clube. Meses antes, porém, o atacante acreditava que seu futuro seria bem diferente. Segundo o jogador, uma renovação para permanecer no Rubro-Negro até 2028 já havia sido acertada verbalmente, a ponto de ele gravar um vídeo preparado para anunciar a continuidade no clube.

O acordo, no entanto, nunca foi formalizado. Em entrevista ao Fui Clear, da "Clear TV", Gabigol revelou que o Flamengo autorizou a produção do material, incluindo imagens com uma camisa personalizada em referência ao novo vínculo, mas afirmou que os documentos para a assinatura do contrato jamais chegaram. Veja o vídeo:

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo Gabriel Barbosa, as conversas pela renovação começaram em 2023 e avançaram até um acordo entre as partes. O atacante contou que, entre o fim daquele ano e o início de 2024, acreditava que sua permanência no Flamengo estava definida e que dirigentes do clube chegaram a comemorar o acerto.

— Acho que foi em 2023 que começaram as conversas de renovação para eu ficar. A negociação se arrastou bastante e, ali, eu acho que no final de 2023 ou no começo de 2024, as coisas se acertaram. Apertaram a minha mão, me deram parabéns. Bruno Spindel e Marcos Braz falaram: "Pô, Gabriel, você vai ficar aqui mais cinco anos, vai completar dez anos de Flamengo" – revelou.

continua após a publicidade

Gabigol gravou material com camisa do Flamengo e número 2028

Com o acordo verbal encaminhado, Gabigol pediu autorização ao Flamengo para levar seu fotógrafo ao clube e gravar um material relacionado à renovação. O atacante revelou que chegou a posar com uma camisa que fazia referência ao ano de 2028 e afirmou que a produção foi feita com o conhecimento dos dirigentes.

— Eu pedi para eles deixarem o meu fotógrafo ir lá fazer um vídeo. Me deram a camisa 2028, se eu não me engano. Estava tudo certo. Eu falei: "Pô, eu quero que o cara venha aqui para gravar. Tudo bem por vocês?" Eles falaram: "Não, tudo bem". O cara foi lá, acompanhou o treino, fez algumas imagens, eu tirei foto com a camisa, tem vídeo. Eu vou te mandar o vídeo para você colocar o vídeo da renovação – contou.

continua após a publicidade
Trecho do vídeo da renovação de Gabigol que nunca foi ao ar (Foto: Reprodução/Fui Clear)
Trecho do vídeo da renovação de Gabigol que nunca foi ao ar (Foto: Reprodução/Fui Clear)

Segundo Gabriel, os principais pontos da negociação já estavam acertados naquele momento. O jogador afirmou que, após a gravação, foi informado de que o próximo passo seria a formalização do contrato pelos advogados.

— Disseram: "Ó, agora depende dos advogados". E eu falei: "Tranquilo". Liguei para o meu empresário, ele falou comigo, me deu parabéns também. Tudo certo, tudo resolvido – afirmou.

continua após a publicidade

O documento, porém, nunca chegou para assinatura. Gabigol disse que passou a estranhar a situação à medida que os meses avançaram e as minutas continuavam sem ser enviadas.

— A gente ficou esperando o advogado. Até hoje estou esperando o advogado assinar os papéis. Aí ficou nisso, ficou naquilo. Chegou em dezembro e eu falei para o meu empresário: "Cara, se até agora não mandaram, é porque aconteceu alguma coisa" – declarou.

continua após a publicidade

Gabigol nega proposta de contrato por apenas um ano

Durante a entrevista, Gabigol também contestou uma das versões que circularam sobre o fim de sua passagem pelo Flamengo. Segundo o atacante, ele nunca recebeu uma proposta de renovação por apenas uma temporada e o primeiro acordo discutido entre as partes previa um vínculo longo.

— Nunca teve proposta de um ano. Nunca teve. O Flamengo me ofereceu cinco anos, ou cinco ou quatro, agora não me lembro. Eu aceitei e depois não teve uma conversa do tipo: "Vem cá, vamos conversar de novo? Vamos rearrumar isso aqui. Vamos conversar de novo, Gabi? Três anos, dois anos, um ano?" Não teve isso – afirmou.

continua após a publicidade

Gabriel Barbosa contou que continuou disposto a permanecer no Flamengo mesmo depois de perceber que a renovação não avançaria. Segundo o jogador, propostas de outros clubes começaram a surgir, mas ele avisou que aguardaria uma definição do Rubro-Negro.

— Eu falei para todos os times que eu ia esperar o Flamengo até o final. Que eu queria ficar no Flamengo – disse.

Gabigol - Flamengo x Volta Redonda Palmeiras
Gabigol em ação pelo Flamengo em 2024 (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

A situação, na visão de Gabigol, começou a mudar definitivamente com a chegada de Tite. O atacante afirmou que percebeu que algo havia mudado quando o contrato deixou de avançar e o novo treinador assumiu o comando da equipe.

continua após a publicidade

— Foi aí que começou, quando o Tite chega no Flamengo. Foi aí que começaram essas coisas do contrato não chegar. Eu falei em casa: "Ih, lá deu merda. Lá vai dar merda" – contou.

Copa do Brasil e esperança de permanecer no Flamengo

Mesmo sem uma definição sobre o futuro, Gabigol voltou a ganhar espaço no time sob o comando de Filipe Luís. O atacante recordou a conversa que teve com o então treinador antes de voltar à equipe e afirmou que suas atuações reforçaram a expectativa de uma nova negociação.

continua após a publicidade

A esperança aumentou após a final da Copa do Brasil, quando marcou dois gols no Maracanã. Para Gabigol, aquele momento poderia recolocar a renovação nos trilhos.

— Ali eu falei: "Cara, não é possível que eu não vou renovar depois disso, né?" Quando acabou o jogo, eu falei: "Esquece. Agora, se eles tinham alguma dúvida, vai ter alguma negociação de novo e eu vou ficar". Ali eu achava que eu ia ficar. Mas aí não teve – relatou.

continua após a publicidade
Gabigol com a taça da Copa do Brasi
Gabigol com a taça da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

Gabigol afirmou que nunca respondeu publicamente às versões sobre uma suposta proposta de apenas um ano porque as pessoas envolvidas na negociação conheciam os detalhes. O atacante disse, inclusive, que possui registros das conversas e do material produzido para a renovação.

— Quem estava na negociação sabe. Eu tenho os vídeos aqui, o meu empresário tem as conversas, ele tem tudo. Um dia eu vou fazer um dossiê e vou soltar isso aí – declarou.

continua após a publicidade

Apesar do desfecho, Gabriel Barbosa afirmou que sua saída do Flamengo terminou com a despedida que desejava. O atacante revelou que pediu ao clube a oportunidade de se despedir da torcida antes de deixar o Rio de Janeiro.

— Eu falei: "Cara, faz o que vocês quiserem aí, mas não me deixem ir embora sem me despedir da torcida". Então teve um jogo lá, eu fiz gol, a torcida também foi, fez um mosaico para mim, saí campeão. Então, está tudo bem – afirmou.

continua após a publicidade

O jogador também admitiu que mantém a vontade de voltar ao Flamengo no futuro. Segundo Gabigol, a ligação construída ao longo de seis temporadas faz com que ainda seja estranho enfrentar o clube.

— Tenho vontade, tenho vontade, sim. O Flamengo é um time que mexe comigo. É muito tempo também, é muita história, os jogadores. Foram seis anos, muitos títulos, a torcida. É muito tempo. É difícil para mim jogar contra. Não me sinto à vontade, sempre falei isso. Ir para o Maracanã de novo para jogar contra não é algo fácil para mim – completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras

Fora de Campo

Ex-diretor do Flamengo questiona venda da SAF do Vasco: 'Como fica a lisura?'

Há 43 minutos
Gonzalo Plata e Matheus Martins apresentados pelo Dinamo Moscou antes de suas reprovações

Futebol Internacional

Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…

Há 1 hora
Diretoria do Flamengo avalia negociar o atleta após a Copa (Foto: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo

Gonzalo Plata joga hoje? Entenda a situação do jogador, que foi recusado pelo Dinamo

Há 1 hora
Gonzalo Plata e Matheus Martins apresentados pelo Dinamo Moscou antes de suas reprovações

Fora de Campo

Plata e Matheus Martins viram memes após reprovação no Dínamo Moscou

Há 4 horas
Bap, do Flamengo fala sobre demissão de Filipe Luís

Flamengo

Após Bap comemorar venda, Flamengo é surpreendido com retorno de Plata

Há 4 horas
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo

Futebol Internacional

Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

Há 5 horas
Mais LANCE!
Pulgar e José Boto no anúncio da renovação do chileno (Foto: Reprodução/Flamengo)

Flamengo anuncia renovação de Erick Pulgar e amplia vínculo até 2029

Vic Albuquerque olha para cima sorrindo

Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Léo Pereira na marcação do jogador do Mirassol no Maião

Flamengo pode tirar o Vasco do Z-4 nesta quarta-feira; entenda

Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão

Flamengo recebe o Mirassol com lição para não desperdiçar tropeço do Palmeiras

Gonzalo Plata está de saída do Flamengo

Flamengo se movimenta nos bastidores e avalia medidas após exposição de Plata

Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo

Flamengo acusa Dínamo de 'amador e irresponsável' no caso Gonzalo Plata

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Após melar negócios com Flamengo e Botafogo, Dínamo acerta com chileno

Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal

Botafogo abre conversas pela contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo

Plata comemorando com a camisa do Flamengo

Plata dá risada em publicação após ser reprovado em exames e voltar ao Flamengo

Gonzalo Plata está de saída do Flamengo

Reprovação de Gonzalo Plata atrapalha planos do Flamengo e cria impacto financeiro

Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo

Com retorno de Plata, Flamengo ultrapassa limite de estrangeiros no Brasileirão

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Gonzalo Plata é reprovado em exames médicos na Rússia e retorna ao Flamengo

Anthony Valencia e Joaquín Freitas durante treino do Flamengo

Reforços treinam, passam por trote e aguardam liberação para estrear pelo Flamengo