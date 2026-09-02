A despedida de Gabigol do Flamengo, em dezembro de 2024, encerrou oficialmente uma das passagens mais marcantes da história recente do clube. Meses antes, porém, o atacante acreditava que seu futuro seria bem diferente. Segundo o jogador, uma renovação para permanecer no Rubro-Negro até 2028 já havia sido acertada verbalmente, a ponto de ele gravar um vídeo preparado para anunciar a continuidade no clube.

O acordo, no entanto, nunca foi formalizado. Em entrevista ao Fui Clear, da "Clear TV", Gabigol revelou que o Flamengo autorizou a produção do material, incluindo imagens com uma camisa personalizada em referência ao novo vínculo, mas afirmou que os documentos para a assinatura do contrato jamais chegaram. Veja o vídeo:

continua após a publicidade

⚠️ Agora! Em entrevista ao influenciador Fui Clear, Gabigol, do Santos, disponibilizou o vídeo que ele e o Flamengo chegaram a gravar para o anúncio oficial da renovação de contrato até 2028, que acabou não acontecendo por decisão do clube.



🎥 FuiClearTV pic.twitter.com/eSDRWMRovk — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 2, 2026

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo Gabriel Barbosa, as conversas pela renovação começaram em 2023 e avançaram até um acordo entre as partes. O atacante contou que, entre o fim daquele ano e o início de 2024, acreditava que sua permanência no Flamengo estava definida e que dirigentes do clube chegaram a comemorar o acerto.

— Acho que foi em 2023 que começaram as conversas de renovação para eu ficar. A negociação se arrastou bastante e, ali, eu acho que no final de 2023 ou no começo de 2024, as coisas se acertaram. Apertaram a minha mão, me deram parabéns. Bruno Spindel e Marcos Braz falaram: "Pô, Gabriel, você vai ficar aqui mais cinco anos, vai completar dez anos de Flamengo" – revelou.

continua após a publicidade

Gabigol gravou material com camisa do Flamengo e número 2028

Com o acordo verbal encaminhado, Gabigol pediu autorização ao Flamengo para levar seu fotógrafo ao clube e gravar um material relacionado à renovação. O atacante revelou que chegou a posar com uma camisa que fazia referência ao ano de 2028 e afirmou que a produção foi feita com o conhecimento dos dirigentes.

— Eu pedi para eles deixarem o meu fotógrafo ir lá fazer um vídeo. Me deram a camisa 2028, se eu não me engano. Estava tudo certo. Eu falei: "Pô, eu quero que o cara venha aqui para gravar. Tudo bem por vocês?" Eles falaram: "Não, tudo bem". O cara foi lá, acompanhou o treino, fez algumas imagens, eu tirei foto com a camisa, tem vídeo. Eu vou te mandar o vídeo para você colocar o vídeo da renovação – contou.

continua após a publicidade

Trecho do vídeo da renovação de Gabigol que nunca foi ao ar (Foto: Reprodução/Fui Clear)

Segundo Gabriel, os principais pontos da negociação já estavam acertados naquele momento. O jogador afirmou que, após a gravação, foi informado de que o próximo passo seria a formalização do contrato pelos advogados.

— Disseram: "Ó, agora depende dos advogados". E eu falei: "Tranquilo". Liguei para o meu empresário, ele falou comigo, me deu parabéns também. Tudo certo, tudo resolvido – afirmou.

continua após a publicidade

O documento, porém, nunca chegou para assinatura. Gabigol disse que passou a estranhar a situação à medida que os meses avançaram e as minutas continuavam sem ser enviadas.

— A gente ficou esperando o advogado. Até hoje estou esperando o advogado assinar os papéis. Aí ficou nisso, ficou naquilo. Chegou em dezembro e eu falei para o meu empresário: "Cara, se até agora não mandaram, é porque aconteceu alguma coisa" – declarou.

continua após a publicidade

Gabigol nega proposta de contrato por apenas um ano

Durante a entrevista, Gabigol também contestou uma das versões que circularam sobre o fim de sua passagem pelo Flamengo. Segundo o atacante, ele nunca recebeu uma proposta de renovação por apenas uma temporada e o primeiro acordo discutido entre as partes previa um vínculo longo.

— Nunca teve proposta de um ano. Nunca teve. O Flamengo me ofereceu cinco anos, ou cinco ou quatro, agora não me lembro. Eu aceitei e depois não teve uma conversa do tipo: "Vem cá, vamos conversar de novo? Vamos rearrumar isso aqui. Vamos conversar de novo, Gabi? Três anos, dois anos, um ano?" Não teve isso – afirmou.

continua após a publicidade

Gabriel Barbosa contou que continuou disposto a permanecer no Flamengo mesmo depois de perceber que a renovação não avançaria. Segundo o jogador, propostas de outros clubes começaram a surgir, mas ele avisou que aguardaria uma definição do Rubro-Negro.

— Eu falei para todos os times que eu ia esperar o Flamengo até o final. Que eu queria ficar no Flamengo – disse.

Gabigol em ação pelo Flamengo em 2024 (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

A situação, na visão de Gabigol, começou a mudar definitivamente com a chegada de Tite. O atacante afirmou que percebeu que algo havia mudado quando o contrato deixou de avançar e o novo treinador assumiu o comando da equipe.

continua após a publicidade

— Foi aí que começou, quando o Tite chega no Flamengo. Foi aí que começaram essas coisas do contrato não chegar. Eu falei em casa: "Ih, lá deu merda. Lá vai dar merda" – contou.

Copa do Brasil e esperança de permanecer no Flamengo

Mesmo sem uma definição sobre o futuro, Gabigol voltou a ganhar espaço no time sob o comando de Filipe Luís. O atacante recordou a conversa que teve com o então treinador antes de voltar à equipe e afirmou que suas atuações reforçaram a expectativa de uma nova negociação.

continua após a publicidade

A esperança aumentou após a final da Copa do Brasil, quando marcou dois gols no Maracanã. Para Gabigol, aquele momento poderia recolocar a renovação nos trilhos.

— Ali eu falei: "Cara, não é possível que eu não vou renovar depois disso, né?" Quando acabou o jogo, eu falei: "Esquece. Agora, se eles tinham alguma dúvida, vai ter alguma negociação de novo e eu vou ficar". Ali eu achava que eu ia ficar. Mas aí não teve – relatou.

continua após a publicidade

Gabigol com a taça da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

Gabigol afirmou que nunca respondeu publicamente às versões sobre uma suposta proposta de apenas um ano porque as pessoas envolvidas na negociação conheciam os detalhes. O atacante disse, inclusive, que possui registros das conversas e do material produzido para a renovação.

— Quem estava na negociação sabe. Eu tenho os vídeos aqui, o meu empresário tem as conversas, ele tem tudo. Um dia eu vou fazer um dossiê e vou soltar isso aí – declarou.

continua após a publicidade

Apesar do desfecho, Gabriel Barbosa afirmou que sua saída do Flamengo terminou com a despedida que desejava. O atacante revelou que pediu ao clube a oportunidade de se despedir da torcida antes de deixar o Rio de Janeiro.

— Eu falei: "Cara, faz o que vocês quiserem aí, mas não me deixem ir embora sem me despedir da torcida". Então teve um jogo lá, eu fiz gol, a torcida também foi, fez um mosaico para mim, saí campeão. Então, está tudo bem – afirmou.

continua após a publicidade

O jogador também admitiu que mantém a vontade de voltar ao Flamengo no futuro. Segundo Gabigol, a ligação construída ao longo de seis temporadas faz com que ainda seja estranho enfrentar o clube.

— Tenho vontade, tenho vontade, sim. O Flamengo é um time que mexe comigo. É muito tempo também, é muita história, os jogadores. Foram seis anos, muitos títulos, a torcida. É muito tempo. É difícil para mim jogar contra. Não me sinto à vontade, sempre falei isso. Ir para o Maracanã de novo para jogar contra não é algo fácil para mim – completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.